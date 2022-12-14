染疫者暴增 中国官方承认很难准确掌握实际数据

中国-新冠病毒

中国国家卫健委周三宣布，即日起不再公布无症状感染者数据。官员解释，很多无症状感染者不再接受核酸检测或求医，很难再准确掌握无症状感染者的实际数据，但会继续监测求诊病例数据。

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北京及其2200万居民正在遭受新一波疫情的袭击，感染速度之快，这是自从出现新冠疫情以来从未有过的情况。

法新社引述中国国务院副总理孙春兰表示，新冠疫情染疫人数在首都“快速增加”，而众多的北京人通过社交网络宣布染疫，一些企业甚至表示，将近90%的职工不能上班。

上周，中国突然取消严厉的清零措施，由于缺乏配套措施，一时感染暴增，引发恐慌情绪。

中国卫建委周三下午召开新闻发布会，有记者询问近期中国公布的疫情数据呈现下降趋势，但是和一般民众的感知很不一样，记者还问及为何不再公布无症状感染者数据的原因。

据中国网直播，中国国务院联防联控机制14日下午召开新闻发布会，有记者提问近期中国公布的疫情数据呈下降趋势，和很多公众感知不一致，以及不再公布无症状感染者数据的原因。

中国疾控中心应急中心主任李群表示，近期各地报告的发病数据有所下降，和公众感知不一致，是因防控措施调整后，各地不再采取以行政区域来做全员核酸筛查，除了重点人群、重点机构外，多数人群是以“愿检尽检”方式进行核酸检测，全国的核酸筛查总人数有所下降，各地各级医疗机构报告的数据相应减少。

另外，也因为无症状感染者及轻症病例，特别是快筛阳性的人居家治疗，不需再到医院求诊，无法将这部份人纳入统计数据。

李群表示，取消公布无症状感染者是因为实施“愿检尽检”措施后，许多无症状感染者不再进行核酸检测，也不再需要就诊，很难再准确掌握无症状感染者的实际数据，因此从今天开始不再公布无症状感染者的数据。

法新社报道说，疫情正在中国各地蔓延，令人担心的一个因素是医院床位不足，医疗资源紧缺，现在已经出现了抢购退烧药的情况。

另外一个令人担心的是众多老年人没有打疫苗或者没有打够，80岁以上年龄阶段的，只有66.4%的人完整地注射了疫苗。

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