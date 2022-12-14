法国战胜摩洛哥 将与梅西率领的阿根廷对决

卡塔尔世界杯足球赛

2022年12月14日星期三，法国队以2比0获胜，将在周日的决赛中对阵阿根廷。在卡塔尔Al Khor的Al Bayt体育场，法国队的姆巴佩在世界杯半决赛结束时拥抱了与其一起效力于巴黎圣日耳曼俱乐部的摩洛哥球员哈基米。

卡塔尔世界杯第二场半决赛周三在法国与摩洛哥之间展开，卫冕冠军法国对阵摩洛哥。特奥在开场第5分钟为法国首开纪录。下半场，替补球员穆阿尼补射破门。法国最终以2-0淘汰摩洛哥，第4次闯入世界杯决赛，将与梅西率领的阿根廷争夺冠军。

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星期天，法国蓝军将对阵阿根廷，预计这将是一场激烈的决赛，双方都希望能够第三次赢得世界杯冠军。对阿根廷名将梅西而言，这将是他参加职业生涯的最后一场世界杯比赛。

德尚领导的法国队梦想创下连续两次夺得世界杯冠军的历史，在世界杯史上，只有两个国家取得这样的奇迹，一个是贝里的巴西队分别于1958和1962连续夺冠，另外一个是意大利，分别于1934和1938连续夺冠，但那是意大利的法西斯时代。

对于周三败于法国的摩洛哥而言，尽管失败了，也已进入历史，此前，没有任何一个非洲国家或者阿拉伯国家进入世界杯半决赛，在摩洛哥之前，喀麦隆、塞内加尔以及加纳均在四分之一决赛时遭遇失败。

摩洛哥可以自豪于自己的成绩，并为未来打下牢固的基础。在卡塔尔体育场，摩洛哥的支持者遍地都是，他们为摩洛哥的失败惋惜。

比赛开始不久，法国队全场紧逼，埃尔南德斯在第5分钟破门进球，但摩洛哥队后来逐渐占据优势，特别是在下半场，面对似乎体力不支的法国队越战越勇，多次逼到法国门下，但始终未能破门，下半场第79分钟，法国队踢进一球，最终以2比0赢得半决赛。

现在，最重要的比赛将在周日进行，在两支热门球队，以及两个在巴黎圣日耳曼俱乐部踢球的超级明星之间的对决。

一方面是阿根廷的梅西，七次金球奖得主，他自己梦想，世界上很多梅西迷都梦想在他的奖杯柜中加入他唯一缺乏的世界杯冠军称号。

另一边是法国的姆巴佩，他证实了自己的现象级地位，他在比赛中踢入5个进球（加上2018年的4个进球，总共9个），并且希望可以成为自......贝利球王以来，第一位在24岁生日前两次赢得世界杯的球员。

不过，一切只有决赛完毕才成定论，尤其是梅西在对阵克罗地亚的半决赛中再次展示了他的天才之后，一切都变得难以预测。

无论如何，本届世界杯将是历史性的。这是第一次在阿拉伯世界组织的比赛，第一次在初冬时节进行的比赛，它也是历史上最受诟病的体育赛事之一，2010年在确保赛事的过程中被指控贿赂和腐败，这些指控被多哈强烈谴责。

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