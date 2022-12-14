疫情闪电蔓延 北京人买药准备发烧

中国疫情

中国当局突然放弃严厉的清零封控后，感染人数爆增，病毒正以闪电速度在北京传播，“阳性”不再是忌讳词，官媒改口称奥秘克戎是安全的，大家忙着买药准备发烧...

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中国卫生部周三12月14日承认，Covid-19疫情正在中国爆发，但其程度现在"无法"确定，因为自卫生限制突然放宽以来，不再强制人们测核酸。

中国国务院副总理孙春兰说，首都的感染病例正在"迅速增加"。许多北京人在社交媒体上报告说他们生病了，一些公司说，他们90%的员工都病了。

法新社说，在过去几天里，病毒在北京“以闪电般的速度蔓延”。北京及其2200万居民尤其受到这一感染浪潮的影响。这是自冠状病毒大流行开始以来，该市前所未有的情况。

北京这般大规模感染让许多中国人感到震惊，因为自冠状病毒（Covid-19）大流行开始以来，在全国14亿人中，感染只占极少比例。

上周，中国大幅放宽了对冠状病毒的卫生限制，当局停止了几乎强制性的大规模筛查核酸（PCR）运动，且不再强制隔离核酸阳性的人。

买药准被发烧

法新社还说，在过去3年的清零时期，在中国，人们忌讳测核酸测出阳性，感染者即使完全康复，也会发现自己受到孤立，而且找工作也受到歧视。

上周当局突然取消大部分清零限制后，病例席卷全国，阳性成为普遍现象被人们接受。在社交网络有数以千计的帖子展示自己测验阳性或发烧的度数。

同时，感染案件讨论也在激增，其中微博上有人总结道："之前：买菜，准备被封。现在：买药，准备发烧"。这个帖子被分享了数百次。

法新社认为，网上的情况与最近几天中国当局和国家媒体有关病毒的言论起变化相呼应，现在的宣传比较偏重让人们相信这款病毒是安全的。

不过，中国在开放清零之前并没有为病例的激增做好准备，数百万老年人没有完全接种应对高传染性奥秘克戎变体的疫苗。中国卫生当局周三表示，在80岁以上的人中，有66.4%的人有完整的疫苗接种计划（三剂），并说，某些风险群体，特别是60岁以上的人，现在可以接受第四剂疫苗。

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