等候北京释法 黎智英勾外案押後至明年9月开审 未审已囚3年

香港/黎智英案

港府为阻壹传媒创办人黎智英在涉嫌触犯《港区国安法》的串谋勾结外国势力罪的审讯中聘用英国御用大律师敖云天(Tim Owen 音译)代表抗辩，要求中国人大常委会就相关案件聘用外籍大律师进行释法，但人大常委会未有将此事纳入月底的例会，亦未知何时及会否释法，原订今(14日)早开始审讯的黎智英案，被迫再度押後至明年9月。这意味黎智英及同案已认罪的六名前《苹果日报》高层在案件开审或判刑前，将先被囚三年，遑论被告对事件的记忆力会否因事件相隔太久而受影响。

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港府上月底突然公布提请人大常委会释法後，获「两办」(即在北京的港澳事务办公室和在港的中央政府驻港联络办公室发文支持，香港特首李家超亦预料，北京会尽快处理，但本月27日至30日在北京举行的人大常委会例会，议程未见有《港区国安法》的释法事项。来自香港的人大常委谭耀宗不愿评估释法是否出现变数，只表示，不知北京的中央政府有什麽考量，更不知道人大常委会会否临时加插香港议程，「但我自己觉得，香港自己解决就最好啦。」而李家超昨早被问及有否收到中央就释法的回覆时表示，相信法庭可处理事件，现阶段不宜作出任何评论。

黎智英的串谋勾结境外势力罪一案，因港府请求释法而由本月1日押後至今日开审，但在昨日的提讯中，代表控方的律政司副刑事检控专员周天行刚开庭便表示，人大常委尚未宣布处理释法请求，但认为相关部门对释法持正面立场，相信中央会认真处理，申请将案件押後至明年1月3日再讯，以等待释法结果。

入境处拒发Tim Owen工作签证 因要等人大释法结果

代表黎智英的辩方资深大律师彭耀鸿表示质疑，控方一再以释法为由而申请押後聆讯，但人大常委会有可能在考虑後拒绝为《港区国安法》释法。他又透露，入境处以等候人大释法结果为由，拒绝敖云天在本案的工作签证，故敖已离港。

国安法指定法官杜丽冰表示，释法事宜有待中央方面决定，而且人大常委的会议议程可以随时修订，容不得他们揣测。

经各方商议後，案件最终排期明年9月25日至11月21日开审，审期历时40日。综合各方资料，自明年 1月起，有两宗国安法案件开审，均不设陪审团而要由三名指定法官审讯，当中包括本案部分法官；到了5月，敖云天参与另一宗在港开审的案件，审期预计100天，没有意外也须8月底才完结。另外，双方又同意，5月初会先处理辩方的永久终止聆讯申请。

黎智英聘请敖云天作抗辩代表可说一波三折，在三级法院均批准黎聘用外籍大律师作辩後，建制派仍大力反对，扬言会释法或把黎智英送返中国审讯，但回归後首任律政司长梁爱诗则反对释法，她在发给圈内朋友的一篇文章中表明，同意终审法院的裁决，力陈应按本地法律程序处理海外大律师来港事宜，并在文末反问：「有人要求释法。释哪一条？」

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