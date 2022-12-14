美国将把中国芯片制造商列入贸易黑名单

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美国商务部或于本周将中国芯片制造商长江存储(YMTC)列入贸易黑名单，美国企业将被禁止向该名单上的公司出售技术。此外，中国监控摄像头制造商天地（Tiandy）也被美国商务部盯上。

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英国《金融时报》12月13日引述三位熟悉该计划的人士透露，美国商务部最早将在本周，把长江存储技术公司和其他中国芯片公司列入其"实体名单"。

美国的企业将被禁止向该名单上的公司出售技术，除非他们拥有难以获得的出口许可证。这些管制措施使中国更难获得和生产尖端的半导体。

《金融时报》说，长江存储似乎违反了美国的出口管制，向中国电信设备制造商华为提供用于其智能手机的Nand内存芯片。

美国国会立法者几个月来一直在敦促拜登政府将该公司列入实体名单，并警告苹果公司，如果它继续执行购买长江存储芯片的计划，将面临严厉的审查。

该报说，除了担心长江存储公司违反美国法律之外，拜登政府还担心该公司会以低于成本的价格出售其内存芯片，对美光等美国公司及盟国的公司造成压力。

《金融时报》今年10月曾报道称，预计到拜登政府正准备采取对其不利的行动，长江存储几个月来一直在囤积外国芯片制造设备。

拜登政府的这一行动标志着美中科技战争的又一次升级。华盛顿正试图让中国更难开发具有军事用途的技术，如人工智能、核武器建模和高超音速武器开发。而面临着来自美国及其盟友越来越大的压力的中国也一直在采取措施提高其本土技术能力。

美国目前正在与日本和荷兰就一项三边协议进行谈判，以防止日本和荷兰的芯片制造工具公司向中国出售先进设备。美国希望该协议能够补充对美国工具制造商的类似禁令，该禁令是10月7日出口管制的一部分。

瞄准摄像头制造商

该报引述两位熟悉拜登政府内部讨论的人士透露，美国商务部也在瞄准中国监控摄像头制造商天地科技。

该公司被指是几家利用面部识别技术帮助中国政府迫害新疆维吾尔人的摄像头制造商之一。

保护民主基金会的中国问题专家克雷格-辛格尔顿(Craig Singleton)最近的一份报告将其称为"大多数人从未听说过的最危险的中国公司"。

辛格尔顿指出，天地科技公司后也向伊朗的安全部门、警察和军队出售监控设备，此话引起了马尔科-鲁比奥等参议员的关注。

该报今年5月的一个报道称，美国政府正着手对中国最大的监控摄像机制造商海康威视实施严厉制裁。但鉴于海康威视向包括美英在内的180多个国家出售摄像机，白宫正在努力考虑如何对其采取制裁行动。

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