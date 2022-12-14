群殴香港民主人士的6名中国外交官离开英国

中英关系

英国外交大臣詹姆斯-克莱弗利12月14日宣布，10月份被指殴打香港泛民示威者的六名中国驻曼彻斯特外交官已离开英国。

英国外交大臣詹姆斯-克莱弗利周三宣布，10月份被指殴打香港泛民示威者的六名中国驻曼彻斯特外交官已离开英国。

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克莱弗利发推表示："中国驻曼彻斯特领事馆的暴力事件是不可接受的，"克莱弗利在推特上写道，"在10月份发生令人愤慨的事件后，包括总领事在内的6名中国领事馆官员已经离开英国。“

10月16日事件的录像显示，有人从领事馆出来，撕坏正在示威抗议的民主人士的横幅，随后发生了暴力冲突，在录像中可以看到，一名抗议者被中国领事馆人员拖进外交大院后倒在地上，遭到群殴。

外交大臣克莱弗利随即召见了中国驻英国代办，告诉他"在英国，和平抗议的权利必须得到保护”。

英国外交国务大臣杰西‧诺曼（Jesse Norman）表示，英国政府"对明显的暴力场面极为关注"，并"要求中国驻英代办对其领馆工作人员的行为做出解释"。

英国方面警告说：“和平抗议是英国社会和我们生活方式的一个基本组成部分”。"所有在我们土地上的人都有权在没有暴力威胁的情况下和平地表达他们的观点。

据受害者告诉警方，四名中国领馆工作人员将他拖过领馆大门后，对他进行了殴打，并撕扯他的头发。

事发时，一些抗议者聚集在中国驻曼彻斯特领馆门外，抗议中国当局在香港对民主和言论自由的镇压。

中国外交部发言人汪文彬对这一说法提出了异议，他说 "滋事分子非法进入中国驻曼彻斯特领事馆。

英国警方随后对丑闻展开调查，曼彻斯特警察局要求取消涉事的六名中国外交官豁免权，以便开始讯问。

作为调查的一部分，曼彻斯特警方 "要求取消六名中国官员的外交豁免权，以便他们能够接受调查"，克莱弗利说，他给中国规定了一个期限，该期限于星期三12月14日到期。

他补充说："应我们的要求，中国政府现在已经将这些官员从英国赶走，包括总领事本人。

两周前，伦敦表示，2015年伦敦曾希望与北京合作的 "黄金时代 "已经终结。总理苏纳克当时表示，中国对 "我们的价值观和利益构成了系统性的挑战，这一挑战随着中国走向更大的独裁主义而变得更加严峻"。

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