香港一日两宣放宽防疫措施 旅客今入境即可自由活动

香港/防疫

因应中国大幅放宽防疫措施，香港政府一天之内两次宣布共五项松抻绑安排，主要是由今(14日)天起，取消进入场所前要扫瞄「安心出行」和抵港者的「黄码」分类，意味海外人士抵港并进行核酸检测後，便可在港自由活动，毋须等待三天的家居隔离；此外，由香港前往中国内地或澳门人士的口岸快速核酸检测安排亦告取消，另亦会取消居家隔离人士佩戴手环的安排和逐步减少向住宅大厦发出强检公告。有专家认为，香港放宽防疫措施不会额外增加中国的疫情风险。

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香港疫情现时处於一万多宗的平台期，最新的单日新增感染个案达13721宗，但单日的死亡人数则增至37人，令第五波疫情累计10808人死亡。医务卫生局长卢宠茂昨午指出，大厦污水检测的病毒量结果显示，疫情反弹似乎已经进入平台阶段，并有少许回落迹象，故此可以放宽部分防疫措施；但由於一老一幼的接种率仍不理想，必须保护高危群组，故疫苗通行证和佩戴口罩仍须维持，他甚至以「没有日落条款」来回应会否取消「疫苗通」的提问。

卢宠茂又引述数据解释特首早上公布取消「黄码」的决定，指入境游客阳性率大约维持在3.8%，每1000名游客只有约16人是在离开机场後找到的输入个案，比例较社区检测约2.5%的阳性率更低；加上输入个案占香港整体个案比率一直低於一成，故决定撤销「黄码」限制。

在港实行了四个月的「红码丶黄码」制度，主要是配合「0+3」安排，即旅客入境後头三天的家居隔离期间，其「安心出行」会变成黄色，以致他们不能进入食肆等公共场所，取消「黄码」後，有评论形容，这等於是「0+0」，不过，旅游业议会主席徐王美伦不敢苟同，指取消所有针对入境者而设的防疫措施才算是「0+0」，但现时入境者仍须核酸检测两次，又要快测五天。然而，撤销「黄码」始终可以便利旅客，会起「一些」吸引作用，但对圣诞丶新年两个旅游高峰期的吸支客作用不大，因为不少人的行程已大抵笃定。

另外，香港大学生物医学学院教授金冬雁指出，各地出现的新变异病毒株没有增加重症和死亡风险，而且中国近日防疫政策出现重大转变，部分措施放宽幅度比香港更大，不担心香港现时的放宽日後会为中国带来额外风险。

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