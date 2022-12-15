中国官方数据失真 民间试图搜寻真相

中国-新冠病毒

2022年12月14日，在中国北京，人们在一家药店排队购买药品，这是从路透社电视视频中截取的画面。

自从新冠疫情在中国爆发以来，官方公布的染疫数据、死亡数据一直受到严重质疑。

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根据中国国家卫建委公布的最新24小时数据，12月14日0—24时，全国新增确诊病例2000例，无死亡。

越来越多中国人怀疑这一数据的真实性，从社交网络透露的信息显示，仅仅在北京一地，本人或者周围的亲戚熟人普遍感染的情形相当普遍，但是官方公布的名单无法显示出来。中国民间有人改以 “发热”关键词搜寻指数来分析，指出多数城市此次疫情起始点早在当局放宽措施前，直到12月9日，中国已有2.4亿人进入群体感染。这一点与世卫组织周三的表述相符，世卫组织认为，中国早在放松清零政策前，就出现了新冠感染暴增局面，这似乎暗示了当局大量隐瞒了数据。

搜寻这一数据的是一个叫做『城市数据团』的自媒体，根据中央社报道，这一自媒体2015年曾被上海『解放日报』报道过。12月10日，城市数据团发布分析文章“10亿人的27天”，在没有官方医疗数据的情况下用搜寻指数分析，搜寻结果与世卫组织周三的说法吻合：“中国病例爆炸早在清零政策放松之前就开始了”。

文章说，北京是全国首个进入群体感染的大城市，时间点是11月27日；接下来是重庆、武汉、昆明、成都等。截止到12月9日，全国已经有2.4亿人已经踏上群体感染的道路。

由于这项分析是在确认出现群体感染7天之后向前回溯，如果一个城市的感染是在12月2日之后开始，便没有计入。所以文章另外列出已经出现感染明显趋势的13个城市，涵盖上海与广州在内，总人口约为1.16亿人；也就是说，在上升趋势不改变的情况下，到12月中旬，全中国可能已经有3.6亿人口开始走上群体感染的道路。

即使数据惊人，但文章认为，中国应该在今年3月就放开严格的疫情管制。理由是，当时3剂疫苗大规模接种刚刚结束不久，大部分人都正有着最佳的保护力，“而不是在许多人已经一年没有补种，中和抗体滴度大幅下降的现在”。

纽约时报15日报道也指出，中国官方疫情数据失真，不透明引发外界担忧，中国周二通报了2291例新增确诊病例，这个数字是取消大规模核酸检测要求之前每天通报的约3万例新增病例的零头。自从六天前放松了“新冠清零”政策以来，还没有出现一例与新冠病毒相关的死亡。

纽约时报报道说，从新冠病毒大流行的最初几个月起，病毒学家就一直怀疑中国官方通报的死亡数据，对中国医院定义新冠病毒死亡的方式提出了质疑。病毒学家说，其他国家的标准是将感染了新冠病毒后死亡的人都包括在死亡病例统计中，但中国的官方数字不包括这些死亡，中国医院通常将这些人的死因归于已有的基础病或慢性病，例如癌症或心脏病。

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