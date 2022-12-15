中国退烧药难求 引发境外抢购

中国抢药澳洲

中国冠状病毒（Covid-19）疫情以光速蔓延之际，感冒退烧药库存准备不足，抢购药品的恐慌风潮正在向海外蔓延。

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据路透社今天12月15日报道，在香港、澳门的药店和澳大利亚的一些街区，人们对COVID-19在中国的传播感到越来越恐慌，此刻他们正在寻找退烧药和病毒检测试剂盒，以便寄给大陆的家人和朋友。

中国上周突然放宽了对冠状病毒严格的清零规定，引发了大陆对这些物品的需求激增，药店外排起了长队，网上平台也迅速售罄。

此后，一些商店对顾客的购买量进行了限制，药厂也在加大生产力度。

上海一位医生说："中国人喜欢囤积东西。怎么会有剩余的东西呢？他们喜欢在生病之前囤积药品”。

北京一位42岁的母亲常林云（Chang Linyun音译）说，她试图让澳大利亚的朋友为她的小儿子购买退烧药，因为北京药店里的药已经卖完了，而那些使用社交媒体和移动应用程序为客户采购和提供货物的商人收费太高。

这位母亲还说："我想买两瓶必理痛（扑热息痛）和两瓶布洛芬（Nurofen）......（但是）我的朋友告诉我，墨尔本她家附近药店的所有发烧药都卖光了，因为有太多的中国大妈在买。

在墨尔本郊区、澳大利亚最大华人社区之一的Box Hill，一位药剂师说，有几家药店的百服宁已经售罄。

在香港，一家药店的两名销售人员说，在该市的整个网络中，必理痛的库存非常少，尽管香港卫生局局长罗宗懋星期天说，政府将确保以扑热息痛为基础的药物供应，以平息对短缺的担忧。

香港一位30岁的罗姓女士说，她正在购买流感和退烧药以及COVID测试，准备寄给她的朋友。她说，我有朋友在北京，他们让我寄一些流感药物和快速测试盒过去。因为他们在北京就是买不到，他们在网上下了订单，但什么也没送来。"

另据中央社今天15日发自上海的报道，当地感染病例激增，布洛芬等解热镇痛药品货源吃紧，有专家建议大家多吃柠檬，因此掀起抢购柠檬潮，但货源短缺，价钱飙高。上海一家水果店老板告诉中央社，这两天柠檬涨价，以前10元4顆，现在1顆就要4元，而且缺貨，叫不到貨，后面还会涨价的。

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