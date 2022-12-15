中国11月份家庭消费暴跌 青年失业率居高不下

中国-新冠病毒

周四中国官方公布的数据显示，在新冠疫情反弹和限制旅行的共同作用下，中国11月的家庭消费大幅下滑，比预期的要大得多。

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中国国家统计局表示，零售额连续第二个月下降，从10月份的-0.5%同比下降5.9%，大幅度超过预计。接受彭博社调查的分析师曾预计，下跌幅度将更为温和（-4%）。

自5月以来，零售额从未出现过如此大幅度的下降，当时经济首都上海处于封锁状态。

国家统计局的统计员傅家琪承认。"11月，疫情蔓延到全国大部分省份，导致旅游人数下降"，"对非必需品的销售产生明显影响"，

餐饮业收入的下降尤其明显（一年内下降8.4%），尽管在中国非常发达的网上销售的增长（一年内增长6.4%）有助于缩限损失。

上周以来，对新冠疫情的限制政策、包括禁闭和隔离大部分已经解除，但这一政策引发的很大的不确定性仍在，使许多中国人不愿去商店，一些商店甚至停止营业。

另外，11月的工业生产急剧减速，远远低于上一月的5%，仅为2.2%，远远低于彭博社调查的分析师3.5%的预期。

资本经济的经济学家Julian Evans-Pritchard与Zichun Huang在一份说明中说："我们认为这种疲软主要是由于需求的下降，特别是来自国外的需求下降所致。

中国上周大幅放宽了其所谓的 "零新冠 "战略，该战略涉及大规模筛查、对核酸测试呈阳性的人进行强制隔离，以及对街区甚至整个城市进行禁闭性的封锁。

虽然政府已经取消了大部分旅行限制，但目前该国患病人数激增，其比例似乎是自2020年初以来前所未有的，这可能会减缓任何经济复苏。

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃周二表示，中国2022年和2023年的增长下降现在看来是 "非常可能的前景"，她认为清零政策变化之初会造成 "一些困难"。

在国定资本投资方面，其增长在11月也有所放缓，11月增长了5.3%，而在1月至10月期间的增长为5.8%。

这是涉及房地产、基础设施、设备和机械方面支出的一个关键指标，这些部门是政府赖以阻止经济衰退风险的关键领域。

失业率增加

11月，仅对城市地区计算的失业率为5.6%，比10月上升0.1个百分点。16-24岁的人受到的影响尤其大，其中17.1%的人失业。

在这种暗淡的背景下，BNS还记录了11月份中国35个主要城市的新房价格月平均下降0.2%。

北京在最近几个月公布了支持房地产的措施，这是一个对其增长至关重要的部门，但由于更严格的融资规则和大流行病而变得毫无生气。

凯投宏观表示，"尽管放宽了清零限制，迄今为止经济活动仍然疲软 "，因为 "许多家庭希望尽量减少互动"，这是因为目前的感染浪潮 "正在全国范围内蔓延"。

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