为中国训练军机飞行员的美空军退役飞行员遭美国检察官起诉

中美关系

2022年8月7日星期日，中国人民解放军东部战区司令部的一名空军飞行员在台湾岛周围进行联合作战训练时的表情。

美国检察官指控在澳大利亚被捕的一名美国退役飞行员参与训练中国军机飞行员在航空母舰上降落。《华尔街日报》说：这是美国及其盟友阻止中国招募西方军机飞行员的最新行动。

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上述指控出现在一份标注日期为2017年的起诉书中。华盛顿特区一家联邦法院披露了这份起诉书。

今年10月份，应美方要求，前美国海军飞行员杜根（Daniel Edmund Duggan）在澳大利亚被捕。检察官指控杜根违反了美国军备控制法律并参与了一起阴谋。

路透社报导说：起诉书载明，达根2010年和2012年有3次透过南非一所飞行学校，为中华人民共和国飞行员提供军事训练。

起诉书列出一些没有公开姓名的同案共犯，包括在南非一所试飞学院担任主管的一名南非人和一名英国人，以及一名为中国军方搜集军事情报的中国公民。这所南非试飞学院在中国有派驻人员。

起诉书中说，杜根为中国提供军事训练未经美国政府同意，而美国国务院2008年曾通知他，代训外国空军人员必须取得美方同意。

起诉书指控，列为共犯的中国公民促成南非飞行学校和一家中国国有企业的交易，在南非和中国为中国军机飞行员提供驾机降落航空母舰的训练。

为进行这项训练，双方特意提供错误资料以取得美国政府的出口许可，借以向美国一家飞机经销商购得一架T-2教练机。

南非《星期日时报》（Sunday Times）则报道：在2010年至2012年间，杜根至少三次在南非的一所飞行学院为中国军事飞行员提供培训。培训涉及从海军航空母舰上发射和降落飞机的战术、技术和程序指导。

调查人员认为，这位前美国海军陆战队队员与几名身份不明的共谋者一起行动，其中包括一名中国人、一名英国人和一名南非人。杜根和他的同谋都没有申请向外国国民提供国防服务的许可证。

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