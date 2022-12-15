人民日报赞习近平3年管理疫情成功 只字不提白纸运动

习近平/疫情

习近平为何突然放弃“清零”？在全国进入感染高峰之际，《人民日报》发布署名“任仲平”的社评，盛赞习近平三年防疫成功，并坚称习近平为“打赢疫情防控的人民战争指明了前进方向”，但对迫使习近平仓促“换肩”的白纸运动讳莫如深...

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人日这篇超过一万字的长文说，在过去近三年，“以习近平同志为核心的党中央始终坚持人民至上、生命至上，因时因势不断优化调整疫情防控措施，团结带领全党全国各族人民坚定不移开展抗击疫情斗争，统筹疫情防控和经济社会发展取得重大积极成果。

该文还极尽夸赞说，以习近平为首的党中央“审时度势、果敢抉择，锐意进取、攻坚克难”，“以科学之策应对非常之难，以举国之力抗击重大疫情”。

文中侧写习近平在“惊涛骇浪中把舵导向，大战大考前运筹帷幄”，并以“高瞻远瞩的判断、科学果断的决策，彰显着人民领袖的责任担当”，“为打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战“指明前进方向”...。

白纸运动

不过，也有评论认为，中国多地爆发白纸抗议运动和经济严重恶化是习近平突然仓促放弃清零决策的主因，在他突然决定“换肩”的背后，明显有“防民变”“保政权”的意图。所以，他在清零问题上做让步的同时，对迫使其放弃清零政策的白纸运动“讳莫如深”。当局则毫不留情地逮捕白纸运动的带头者们，对他们进行报复。

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