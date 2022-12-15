华盛顿准备向乌克兰提供爱国者导弹

俄罗斯侵乌战争

2006年7月20日，在台湾台北以西80公里（49英里）的宜兰县，美国制造的爱国者导弹系统进行实弹发射。美国媒体2022年12月13日报道说，美国已准备向乌克兰提供爱国者导弹系统。

美国媒体周二援引不愿透露姓名的官员的话说，美国终于准备满足基辅提出的向乌克兰军队提供一组爱国者导弹的迫切要求。

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有线电视新闻网CNN报道说，一旦美国国防部长奥斯汀签字并将其送交白宫，拜登打开最后的绿灯后，最终协议应将在本周宣布。

乌克兰总统泽连斯基最近几周一直在向西方国家要求提供现代防空系统，因为乌克兰正在遭受莫斯科导弹袭击的严峻考验。

10月份以来，俄罗斯加强了对乌克兰能源基础设施的轰炸。美国的爱国者导弹系统，其有效性近年来在伊拉克和海湾地区的冲突中得到了充分的证明，完全可以用来反击这些俄罗斯攻击乌克兰的武器。

然而，关于向基辅转让这些导弹的许多问题目前仍然难以确定，如果向乌克兰提供爱国者导弹系统，这将标志着五角大楼的承诺增加，而华盛顿则担心以更直接的方式参与反对俄罗斯的行动而导致局势升级。

目前还不清楚美国将提供多少枚导弹，它们将被部署在乌克兰的什么地方，以及它们的乌克兰用户将在哪里接受培训。

华盛顿一直对乌克兰提供这些长程防导弹系统持保留态度的其他原因包括这一系统非常昂贵，五角大楼的库存中相对稀少，以及需要很长的时间来学习如何使用它们。

装在卡车上的 "爱国者 "由一个能够自动探测和拦截半径超过100公里的飞机、无人机或导弹的雷达，以及一个由三名士兵驻守的监测站和一个拦截导弹电池组成。

需要指出的是，爱国者导弹已经是北约在其东翼防御的一个十分关键的因素。

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