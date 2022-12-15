反修例约6000名被捕者数周内知是否被控 团体促港府为检控划线 利社会复和

香港/政治

反对修订逃犯条例运动发生至今超过三年，仍有七千多名被捕者等候警方发落，立法会数名议员引述保安局长邓炳强在一个交流会上表示，警方会在数周内决定是否对当中六千人提出检控，其馀一千多名涉及理工大学冲突的被捕人，情况较为复杂，仍需时调查。 不少评论认为，事情尽早了结，对当事人是好事，亦有利社会复和。

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保安系统高官昨(14日)早出席立法会「前厅交流会」，与议员在一个较轻松的环境中交流，有民主派背景的「新思维」狄志远议员会後引述邓炳强和警务处处长萧泽颐指出，六千人中，性质严重的会继续调查，但大部分丶即超过一半属於轻微，会宽松处理，数周内有决定。狄相信，轻微个案或倾向不检控 ，认为这将有助社会复和， 但补充，事隔三年才处理，对当时人及其家人而言，是「不公道」，因为警方早已知晓那些案件属於不严重以及是否有证据作出检控。他更期望，当局在明年中完成较复杂个案的检控决定 。

港漂议员张欣宇亦认为，邓炳强的说法可让被捕人有心理预期，指要被捕人无了期等待绝对不理想，会在数周後再与当局跟进实际检控数字。

不过，《明报》以「据了解」方式报道，指警方目标在明年1丶2月内完成处理情况较不复杂案件，料大部分会「搁置调查」。该报引述消息人士进一步指出，这意味如果出现新证据，警方不排除重启调查。大律师吴宗銮表示，若只是搁置调查，做法并不理想，因为案件实际上仍未了结，对当事人的工作或学业均有影响。

为反修例运动被捕青年提供支援的「蜕变计划」创办人宋恩荣重申，港府应为所有反修例被捕者订立一个合理检控时限，这不是优待，而是不要「特别亏待」他们。他强调，就检控作出清楚决定，可为反修例划上句号，亦是香港重新出发必要的第一步。他指出，不少被捕人士过去三年多一直承受沉重心理负担，为升学和职业生涯规划带来阴影和不稳定性。

根据警方上月向传媒提供的数据，截至今年10月底，警方在反修例运动期间共拘捕10279人，其中2915人已经完成或正经司法程序处理，其馀7364人暂未起诉。

而在已完成司法程序的人士中，约1400人被定罪丶75人获撤销控罪丶约400人经审讯後获无罪释放，另近750人的司法程序仍在进行中。 被捕者年龄介乎11至87岁，涉嫌参与暴动丶非法集结丶伤人丶袭击致造成身体伤害丶普通袭击丶纵火丶刑事毁坏丶袭警丶阻碍警务人员执行职务丶藏有攻击性武器等罪行。

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