在华德国企业信心跌入低谷

德国-中国-经济

据《法兰克福汇报》和德国《商报》报道，中国各地封城、消费低迷、供应链中断：严格的新冠防疫措施使中国经济度过了异常艰难的一年。德国公司也感受到了恶劣气候的影响。结果是，在华德企对中国市场的信心一落千丈。

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驻华德国商会（AHK）周四公布的在中国的年度商业环境指数显示，在华德企的情绪从未像现在这么低落。对几乎一半的在华德企（49%）来说，市场吸引力已经降低。德国公司对中国的商业信心处于“历史最低点”。在中国开展业务的德国公司的投资信心“显著下降”。

58%的受访者认为，与其他市场相比，中国作为投资地点的吸引力较低。因此，只有51%的公司打算在未来两年增加本地投资，2021年，这一数据尚为71%。受访企业认为，中国的清零战略和地缘政治紧张局势是最大挑战。

中国上周宣布突然结束其严格的新冠防疫措施。德国商会认为，这是一个值得欢迎的发展，将有助于恢复中长期的商业信心。从卫生专家看来，这种急速转变是草率的。中国许多城市的感染数字急剧上升，医院超负荷运行，许多药店的感冒和发烧药品已经售完。

但德国商会表示，德国公司将迅速让业务适应新的条件，以应对感染浪潮。在那之后，他们会对来年更乐观。

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