日本针对中国海警船大幅增加海保预算

日中/军事

鉴于中国海警船在钓鱼岛附近航行已常态化，日本政府将制定一项政策，将日本海上保安厅 2027 财年的预算增加至 2022 财年初始预算的约 1.4 倍，达到3200亿日元。增加预算除了要加强自卫队和海上保安机构的合作外，还将包括强化使用大型无人机的监视系统等。

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2016年12月，日本政府召开了加强海上保安体系建设的第一次阁僚级会议，决定增加大型巡逻船的数量，从那以后，每年年底都召开会议对该计划的实施进行讨论。今年将配合预计在12月16日决定的三份安保相关文件召开会议，就包括未来预算规模在内的强化海保能力措施做出决定，16日将由内阁决定的安保相关文件把中国定位为 “有史以来最大的战略挑战”，文件中还写入了包括突发事态之际由防卫相统管海上保安厅在内，加强自卫队与海保的合作等内容。

而据日本第11管区海上保安部的消息，中国海警4艘舰艇14日在钓鱼岛周边日本认为是“领海” 的一侧毗连区航行，这是中国船只连续第42天在钓鱼岛附近航行。

这4艘舰船分别是“海警2102”、“海警 2301”、“海警 2502”和“和搭载机关炮的“海警 2204” ，日本海岸保安厅巡逻船警告其：“不要侵入领海。”

而12月14日，中国外交部发言人汪文斌主持例行记者会。有记者提问，日本预计将于本周宣布其数十年来的最大规模的国防预算案，并拟在安保文件中将中国定位为“威胁”。中方对此有何评论？

汪文斌表示，中国始终致力于维护亚太和世界的和平与稳定，是各国发展的伙伴和机遇。日方罔顾事实，背离日方对双边关系的承诺及中日之间的共识，对中国无端抹黑，中方对此坚决反对，一直通过外交渠道向日方表明严正立场。

中日互为近邻，同为地区重要国家，维护和发展中日友好合作关系符合两国和两国人民根本利益。我们再次敦促日方恪守中日四个政治文件各项原则，切实将“互为合作伙伴、互不构成威胁”这一政治共识体现到政策上，落实到行动中，尊重亚洲邻国的安全关切，在军事安全领域谨言慎行。靠渲染“中国威胁”为自身强军扩武寻找借口的图谋是不可能得逞的。

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