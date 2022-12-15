欧洲议会强烈谴责中国镇压和平示威者

白纸抗议运动

欧洲议会周四通过决议，强烈谴责中国当局镇压11月底反对政府严酷清零措施的“和平示威者”，欧洲议员表示，他们支持为争取基本自由权利而斗争的中国人民。

广告 继续浏览后续

欧洲议会议员星期四在斯特拉斯堡通过决议，要求中国当局保证中国人的基本人权，立即释放所有错误拒押的示威人士。

11月底，在中国十多座大城市爆发了数十年罕见的反对习近平清零政策的示威，示威者第一次公开喊出了“共产党下台! 习近平下台!”以及“要人权要自由”的口号。

欧洲议员在决议中指出，“自从习近平2013年3月掌权后，中国的人权处境明显变坏”，而“针对民众的非法的监控遍及全国”。

欧洲议会在决议中“强烈谴责中国当局对言论自由、集会自由以及媒体和社交媒体自由的严重限制。”

欧洲议会同时谴责说，中国新技术企业抖音和腾讯与中国政府合作，收集示威者的身份信息，从而帮助当局抓捕示威者或者屏蔽他们的信息。

欧洲议会在声明中指出，对苹果集团在中国爆发民众示威活动时的表现非常担忧。欧洲议会谴责苹果集团与中国政府合作，删除网络传播的民众示威的视频。

对欧洲议员来说，这些企业被中国政府当作人质的事实，应该引起西方政府的高度警觉，从而推动相关立法以及鼓励在中国生产的企业重返本国。

欧洲议会还对最近媒体披露的中国在一些欧盟成员国设立警察分支机构十分关切，要求立即关闭这些分支机构。

欧洲议会呼吁“查明并且关闭所有有利于中国当局跨国镇压，特别是针对本国侨民镇压的所有渠道。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅