爱国者防空系统 俄罗斯导弹的克星？

俄罗斯侵乌战争

2022年3月17日，部署在德国军用机场随时可以投入实战的爱国者导弹系统，准备前往斯洛伐克增援北约东翼。CNN报道，美国已准备向乌克兰提供爱国者防空系统。

预计美国将向乌克兰提供的爱国者防空系统向基辅发出了一个强有力的支持信号，在俄罗斯轰炸其基础设施的情况下，该系统无疑将强化乌克兰的防空能力，但该系统也不是万能的。

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华盛顿战略与国际研究中心的专家伊恩-威廉姆斯(Ian Williams)说，面对俄罗斯军队用来系统地攻击乌克兰基础设施的低空导弹和无人机炸弹，爱国者 "远非万能克星"。

但它们将为乌克兰正在建设的防空系统增加一层保护，而且将有助于对抗西方怀疑俄罗斯正试图获得的伊朗短程弹道导弹。

什么是爱国者系统？

由雷神公司制造的MIM-104爱国者是一种中程地对空导弹系统，最初是为了拦截高空飞行的飞机而开发的。它在20世纪80年代被修改升级，以适应新的战术弹道导弹威胁。爱国者导弹系统在第一次伊拉克战争（1990-91年）中成了俄制飞毛腿导弹的克星。

该系统拥有高度的机动性，每个爱国者导弹系统包括一个指挥中心，一个探测来袭导弹的雷达，一个探测和干扰天线，以及发射器。所有部件都安装在一辆卡车上。

每个发射器可装载4枚射程为160公里的PAC-2导弹，或16枚新一代的PAC-3导弹，后者的射程只有40公里，但由于有机载雷达，因此更加精确。

为什么乌克兰想要爱国者防空系统？

为了对付伊朗的沙赫德低空导弹和自杀式无人机，乌克兰使用了几种类型的防空系统，包括俄罗斯制造的Buks和S-300，以及美国老式的Hawk系统和德国和意大利制造的现代防空系统。

伊恩-威廉姆斯说，两套纳萨姆NASAMS系统（由雷神公司为挪威军队开发）在10月送抵乌克兰后，已帮助乌克兰限制了俄罗斯在11月17日的大规模打击所造成的损失：它们摧毁了100%的俄罗斯来袭导弹。

但是，西方国家军队自身拥有很少的防空系统，包括导弹。例如，美国最早要到明年年底才能向乌克兰提供NASAMS电池。

与此同时，俄罗斯不断地对乌克兰的基础设施进行打击，已危及数百万人的电力、水和供暖。

因此，乌克兰 "需要增加能力，他们需要增加防控系统的数量"，"爱国者 "将帮助他们增加一个防空层。

爱国者系统的拦截能力

爱国者 "在对抗高空弹道导弹方面特别有用。俄罗斯尚未在乌克兰使用这种系统，但如果莫斯科从伊朗购买该系统，这种情况可能会改变，因为美国的系统在沙特阿拉伯被证明对胡塞叛军从也门发射的同类型伊朗导弹非常有效。

伊恩-威廉姆斯指出，对付巡航导弹和无人机，爱国者的价值是有限的，因为他们的雷达覆盖角度为120度，而纳萨姆NASAMS监测地平线为360度。

美国可能只向乌克兰提供一组或两组系统。爱国者培训需要时间，而美国拥有的系统很少。华盛顿可以呼吁其他已购买了这些产品的国家帮助乌克兰应急。

选择在什么地方安置爱国系统也是一个问题：一个系统可以保卫一个城市或一个大型基础设施，但不能保卫整个地区，伊恩-威廉姆斯强调说。"我们必须决定我们所要保护的是什么。我们必须确定优先次序。爱国者系统不会保卫整个国家”。

另一个需要考虑的因素是价格。每枚爱国者导弹的价格为300万美元，是纳萨姆导弹的三倍。

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