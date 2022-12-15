病例暴增 人民日报被指丧事喜办

中国-新冠病毒

2022年12月14日，北京，一名戴着口罩的妇女和儿童在空旷的紫禁城前经过。北京市疫情严重，多数人不愿出门，市面一片萧条。

中国正在遭受新一波疫情袭击，卫生系统不堪重负，人心恐慌之际，中共中央机关报『人民日报』周四发表署名“任仲平“的重要评论，大谈三年抗疫成就。被批不顾人民疾苦，“假装锣鼓喧天，貌似喜气洋洋”。

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人民日报的评论一开始就在营造一种欢庆胜利的错觉：

“工厂车间，机器轰鸣；大街小巷，人来人往；公路铁路，车辆穿梭；超市商场，物丰价稳；广袤田野，生机勃勃……壬寅岁末，神州大地正升腾着澎湃活力，展现出万千气象。“

网友议论纷纷：“人民日报发扬了当年大跃进时期刊登小麦亩产万斤，人可以躺在麦穗上翻跟头的光荣传统“，

“西单明珠商场因顾客稀少，开业一周再次停业。躲得过新闻联播，躲不过人民日报，唉……“

“请给医院排长队的人听一听，请给八宝山排长队的人看一看。“

“就算没有疫情，这个季节怎么会广袤田野，生机勃勃？“

“自吹自擂，丧事喜办，党报一贯作风。“

分析人士指出，就在放宽清零政策前两天还在鼓吹“坚决清零不动摇“的党报，在全中国病例爆炸增长，医疗资源明显匮乏、卫生系统不堪重负，百姓恐慌的此刻推出这篇文章，大约有点为造成这一后果的政策制定人开脱责任的意思。

文章称，过去近3年间，“我们进行了一场惊心动魄的抗疫大战，经历了一场艰苦卓绝的历史大考，有效应对百余起聚集性疫情，有效应对5波全球疫情的冲击，在病毒最凶猛的阶段有效保护14亿多人民的生命安全和身体健康。”

中国领导人习近平不顾奥米克戎病毒毒性大大减轻的事实，固执要求执行坚持清零不动摇政策，许多地区封城封省，造成经济衰退，群体免疫力并未得到丝毫增加的困境，直到11月下旬爆发全国性抗议，要求习近平下台后，北京突然急转弯，大幅度放宽，然而，几年来官媒过分宣传病毒致死已给人民造成严重的恐怖心理，加之当局毫无准备，事实取消清零后病例暴增，医院人满为患。

人民日报丝毫没有反思严酷的清零政策造成的后果，却称“病毒弱了，我们强了。“”我们的医疗卫生和疾控体系经受住了考验，应对能力显著增强、救治能力不断提升、防疫屏障更加巩固，让我们无惧病毒不断变异……“

死守动态清零，拒不接受全世界绝大多数国家采取开放性防疫，与病毒共存的方式，直到爆发了白纸抗议行动，党中央才突然急转弯，人民日报将此急转弯称为“从20条到新10条，我们因时而动、顺势而为，抓住时机优化疫情防控政策“。

习近平的坚决清零不动摇终于动摇了，网友批评人民日报还在“打肿脸充胖子“，狡辩"以习近平同志为核心的党中央确定的疫情防控方针政策是完全正确的，我们的防控措施是科学有效的，是最经济的、效果最好的，这是中国战疫的根本支撑。"

严酷的清零政策已导致中国经济发展严重衰退，人民日报的评论却说：“三季度，GDP同比增长3.9%，比二季度加快3.5个百分点，“故意不提今年当局制定的5.5%的经济增长目标几无实现的可能，而国家统计局与人民日报发表同日公布的一组经济数字显示，中国经济仍处于低迷状态。

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