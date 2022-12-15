禁止六四纪念不合法 香港法院撤销邹幸彤定罪

香港-六四

图为香港民主人士邹幸彤12月14日上诉成功，香港高等法院法官撤销了之前法院以“煽动他人参与未经批准集结罪”对她作出的有罪判决，同时也取消了她的刑期。图为2021年6月5日，香港支联会副主席邹幸彤在香港的一个警察局获准保释后离开的资料照片。

香港法院周三裁定，警方去年对纪念天安门六四事件守夜活动的禁令是非法的，从而推翻了对民主人士邹幸彤的定罪。

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这一决定对香港当局来说是一个不寻常的挫折，近年来，对北京天安门广场1989年6月4日血腥镇压民主抗议者的纪念活动几乎从公众视野中消失了。

警方以新冠疫情和安全问题为由，禁止了最近三年的守夜活动。法院已经监禁了几位违抗禁令的活动人士，包括邹幸彤女士。

现年37岁的邹幸彤律师是前香港支联会副主席，在1989年6月4日中共动用大批野战军入京镇压了在天安门广场进行民主抗争和平活动的学生以来的三十多年中，支联会每年都在6月4日这一天在香港维园组织举行大型集会，纪念六四事件的遇难者。

香港实施国安法后，该组织已于去年6月被迫解散。邹幸彤发表文章呼吁市民参与“六四”32周年纪念活动，随后，香港当局起诉她煽惑他人明知而参与未经批准集结罪，法院裁定罪成，判处囚禁1年3个月。

邹幸彤不服上诉，12月14日当地时间下午获香港高等法院裁定她上诉得直（胜诉），定罪和判刑被撤销。

法官在庭上指出，虽然去年5月警方因应疫情，禁止支联会于6月4日晚在维多利亚公园举行公众集会，但这项禁止令的合法性未能确立，因此即使邹幸彤呼吁他人到维园集会，也不算犯法。

法新社报道说，高等法院法官朱迪安娜-巴恩斯（Judianna Barnes）周三裁定，警方错误地禁止了2021年的守夜活动，因为警方没有按照法律规定，"主动和认真地考虑 "如何为公众集会提供便利。

由于政府未能证明该禁令具有法律效力，邹幸彤女士的文章不再构成犯罪，她的定罪在上诉中被推翻了。

尽管邹幸彤在法庭上取得了胜利，这位民主活动家仍被拘留，因为她还面临其他指控，包括国家安全指控，为此她将面临长达10年的监禁。

香港曾经是中国唯一容忍纪念六四屠杀事件的地方。在2019年发生大规模的民主抗议活动后，北京当局2020年对这个半自治城市实施了严厉的国家安全法，扼杀了任何抗议活动。

去年，纪念六四这一历史事件的雕像被移出香港大学校园，一个由民主活动家经营的六四博物馆也遭关闭。

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