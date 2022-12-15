谁能主宰德国外交政策 德国的新中国战略可成试金石

德中关系

谁能主宰德国的外交政策，成了媒体关注的话题。

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德国电视一台周三报道说，周二在联邦议会发表政府声明后，社民党籍总理朔尔茨动身前往欧盟峰会。外交政策是总理的事务。但绿党籍外长贝尔博克和他却并不总是一条心。

尽管朔尔茨和贝尔博克试图给人在外交政策上统一的形象，但这种形象已经太频繁地被撕裂了。在他们与中国的交往中，这一点尤其清晰可见。当总理试图违背六位内阁成员的意愿，推动中国中远集团入股汉堡港时，贝尔博克毫不掩饰她的拒绝。她的理由是，这会加大对中国的依赖。我们必须防止重蹈覆辙，防止类似德俄僵局的重演。

为确保这一信息真正传达到总理办公室，贝尔博克在访问乌兹别克斯坦时，给总理即将举行的中国之行提建议。她提醒说，中国不再只是一个合作伙伴，“而且也是一个竞争者，并且越来越多地成为一个系统竞争对手”。贝尔博克已表示，她认为，在习近平赋予自己新权利后不久，朔尔茨访华是不恰当的。

数周后，朔尔茨辩护说，如果没有访华之行，就不可能在巴厘岛20国峰会上对俄罗斯进行令人惊讶的明确谴责。

近几个月来，社民党籍总理和绿党籍外长不仅在风格上，而且在原则问题上有很大分歧。在俄罗斯侵略战争开始前几周，朔尔茨仍在为挽救北溪二线管道而努力，认为这是一个“私营部门的项目”，而绿党多年来一直谴责该管道是一个“战略错误”。

虽然朔尔茨称俄罗斯侵略战争带来了“时代转折”，但特别是在俄罗斯问题上，也明显存在分歧。外交部期望在向乌克兰运送武器方面采取比总理办公室更快、更果断的行动。

联盟党联邦议会党团副主席瓦德福尔（Johann Wadephul）在接受德国电视一台采访时，嘲讽了红绿黄联盟的外交政策。他说，总理尝试现实政治，外长尝试价值政治，自民党则不为人知。这样行事无法对欧洲和世界产生任何影响。

虽然在外交政策上还没有出现爆炸性的争吵，但绿党籍经济部长哈贝克的参与让事情变得更加复杂。他也在某种程度上成了外交政策制定者。他无论是去加拿大，还是去卡塔尔或南非，都是为了购买能源。而在当今世界，能源政策比以往更具有外交政策的作用。另外，他领导的部门在政府未来对华战略中也得到了重要发言权。

德国政府的新中国战略应在明年初准备就绪。朔尔茨，贝尔博克和哈贝克正在共同撰写该战略。它可能会成为红绿黄联盟外交政策的试金石。

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