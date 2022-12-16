中国染疫人数暴增 抢药潮蔓延海外

中国/新冠病毒/抢购药品

中国疫情飙升，染疫人数暴增，民众抢购囤积药物自保，引发买药难。中央社今天引述消息称，中国抢药潮已蔓延至境外，香港、澳门、澳大利亚药局的特定止痛退烧药遭大量扫货出现短缺，迫使药局祭出限购。

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该报道引述BBC消息，中国突然的政策急转弯和感染激增无疑引爆了民众的恐慌情绪。在大陆多个城市，医院大排长龙，防疫物品如感冒药、发烧药遭到疯抢，甚至黄桃罐头和电解质水也被抢购。抢药潮甚至蔓延到香港和澳大利亚。部分香港药房的感冒药如“必理痛”（Panadol）、“幸福伤风素”短缺，一些药店开始对感冒药进行限购。

力报消息称，多名市民致电澳门电台节目反映，现在澳门市面不仅抗原检测（快筛）试剂、连花清瘟等防疫药物奇缺，就连一般的感冒退烧药也被抢购一空。澳门药监局随即回应称，已向药房发出指引，指示药房采取限购措施，每人每次限购5剂抗原检测试剂及1盒止痛退烧类药物。

据路透社说，在澳大利亚墨尔本郊区、澳洲最大华人社区之一的博士山（Box Hill），一名药剂师说，几家药店的“必理痛”已经卖光了。澳华网称，澳大利亚华人近日开始“曲线救国”，将澳洲神药“必理痛”邮寄回中国给家人朋友；这款药物被政府官方机构认定为能克制新冠病毒。

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