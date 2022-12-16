中国疫情爆发 有欧美国家停办签证 领馆人员传被染居多

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中国本土疫情持续延烧下，美国、德国驻中国大使馆昨天至今天相继宣布暂停签证业务。其中，美国驻上海等4个外地城市的领事馆也一并暂停签证业务，且何时恢复将另待通知。

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因疫情肆虐，美国德国驻中大使馆宣布停办签证。据中央社署名邱国强报道称，美国、德国驻中国大使馆昨天至今天相继宣布暂停签证业务。其中，美国驻上海等4个外地城市的领事馆也一并暂停签证业务，且何时恢复将另待通知。

外界认为，美国、德国驻中大使馆相继宣布暂停签证业务，应与中国爆发的新冠本土疫情相关。有未经证实的消息指出，驻北京部分外国使馆已有相当比例职员染疫，尤以需要和一般民众接触的签证处人员居多。

事实上，为因应疫情爆发，美国驻中国大使馆自12日起就缩减签证业务，且接连宣布相关措施，且缩减范围不断扩大。连同昨天的宣布在内，已是连续第4天宣布缩减签证业务，形同停摆。

中央社说，德国驻中国大使馆则在今天上午宣布，鉴于北京疫情形势，大使馆的签证处及领事处即日起至2023年1月6日前暂停开放，形同停止签证业务。不过，馆方并没有宣布德国驻外地城市的4个总领事馆也比照暂停签证业务。目前德国在上海、沈阳、成都、广州设有总领事馆。馆方为此特别强调，签证申请是由各使领馆依辖区划分处理。因此，一般不可以在其他德国总领事馆提交签证申请。

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