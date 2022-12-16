中国节假日纷沓 新冠或迅即席卷农村 官方急应对

中国/新冠病毒

中国今天制定保护农村地区免受新冠病毒侵害的紧急计划，中国政府放弃严格的清零封锁和旅行限制制度后，数百万城市居民多年来首次计划假期出行包括返乡。

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据路透社今天报道称，随着节假期临近，中国称为新冠病毒传播到农村做好准备。上星期，中国开始放弃清零，与世界大部分采取与新冠病毒共存的防疫政策国家为伍。此而前中国发生罕见针对习近平的清零政策历史性抗议。

但中国这种戏剧性转变带来的兴奋很快让位于对中国对即将到来的感染浪潮及其可能给中国造成新的打击毫无准备的担忧。

12 月 15 日，中国官方报告了 2,157 例新的有症状的新冠感染病例，而前一天为 2,000 例。然而，官方数据并不能反映疫情的全貌，而且与城市中更广泛传播的迹象不一致，在这些城市，发热门诊外排长队和药店货架被抢购一空已成为司空见惯的景象。

在 1 月 22 日开始的当地农历新年假期前夕，中国农村尤其令人担忧。农村地区很可能被返回家乡和乡村的旅行者淹没，自大流行爆发以来的三年里，农村几乎没有什么疫情报告。

中国国家卫生委员会周五表示，正在农村地区加强疫苗接种，并储备呼吸机、基本药物和检测试剂盒。它还建议旅客减少与年长亲属的接触。

据该报道，中国大陆的国际边界基本上仍然关闭，但最近决定放弃国内旅行前的测试并禁用跟踪人们旅行历史的应用程序，这让人们可以自由地在全国各地移动。据官方媒体周四晚间报道，中国人口最多的省份之一河南取消了医护人员的所有假期，直至 3 月底，以确保随着疫情限制的放松“平稳过渡”。

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