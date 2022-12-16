华日：习近平加深对普京长期押注

中国/俄罗斯/普京

中国领导人习近平长期以来一直钦佩普京。现在，他正在通过推动贸易和能源合作，来加强两国关系。

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据华尔街日报署名Lingling Wei / Marcus Walker今天报道称，中国国家主席习近平加深对俄罗斯的长期押注。

随着俄罗斯在乌克兰战争中遭遇挫败，最近几个月中国领导人习近平试图让中国政府与俄罗斯政府在公开场合保持距离。但在这种外交表象的背后，习近平正在加深对俄罗斯的长期押注。

据中国政府的政策顾问称，最近一段时间，习近平已指示其政府加强与俄罗斯的经济联系。这将进一步巩固今年已经增强的两国贸易关系，面对西方的施压，这种贸易关系已经成为俄罗斯的一条生命线。

顾问们表示，相关计划包括增加中国对俄罗斯石油、天然气和农产品的进口，在北极地区建立更多的联合能源伙伴关系，以及增加中国对俄罗斯铁路和港口等基础设施的投资。

俄罗斯和中国在进行金融交易时也在更多地使用卢布和人民币，而不是欧元或美元，此举有助于使双方免受未来制裁的影响，并推动人民币进入更广泛的流通领域。

据华尔街日报称，这种更加紧密的合作是中俄双边关系的最新进展。两国关系在俄罗斯入侵乌克兰前夕得到了加强，当时两国发表一份联合声明称，中俄伙伴关系“没有上限”。中国一度似乎开始怀疑是否应与俄罗斯走的如此之近，但自那以来已推动巩固双边合作。

中国外交部在一份书面声明中表示，中国和俄罗斯是彼此的全面战略协作伙伴，双边关系的发展秉持不结盟、不对抗和不针对第三方原则。

中俄伙伴关系已经帮助俄罗斯抵挡西方制裁给经济造成的影响，使俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)能继续在乌克兰的战争。这也进一步加深了全球分歧，让许多依赖中国贸易的发展中国家不愿在这场冲突中选边站。

俄罗斯与中国长期以来一直寻求削弱美国在全球的影响力，近年来这一共同目标受到更加密切的关注，两国对其能够重塑国际秩序的信心增强。中俄两国都认为目前的国际秩序偏向于西方及其盟友。

习近平对俄罗斯和普京的钦佩由来已久，这让他更加坚定地寻求发展与这个中国北方邻国的关系。俄罗斯驻华大使莫尔古洛夫(Igor Morgulov)最近告诉记者，预计这位69岁的中国领导人将在明年访问莫斯科，时间很可能是在明年3月份的全国人大会议之后。如果这次出访成行，将是习近平与普京的第40次面对面会晤。

据该报道称，中国外交部表示，中俄两国将继续开展各个层面的交往。

该报道原文链接：https://cn.wsj.com/articles/%E4%B9%A0%E8%BF%91%E5%B9%B3%E5%8A%A0%E6%B7%B1%E5%AF%B9%E4%BF%84%E7%BD%97%E6%96%AF%E7%9A%84%E9%95%BF%E6%9C%9F%E6%8A%BC%E6%B3%A8-11671087607

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