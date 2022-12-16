卢沙野：“白纸游行”中有颜色革命的味道

中国/社会/新冠病毒

中国驻法大使馆网页周三（12月14日）公布了中国驻法大使卢沙野12月7日与法国外交记者协会交流对话实录。其中卢沙野说，“白纸游行”中有颜色革命的味道，有的中国人被外部势力收买。这与有关习近平对此事件的说法不同，也引发海外华文媒体对此报道和评论。

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据《南华早报》12月2日报导，12月1日，欧盟理事会主席夏尔‧米歇尔（Charles Michel）访问北京时，习近平向米歇尔解释了中国的抗议，“他声称在疫情流行三年后遇到了问题，大学里的学生或青少年感到沮丧”。这是习近平首次谈到“白纸运动”。

但中国驻法国大使卢沙野却在谈话中表示：中国政府在11月11日出台了放宽“动态清零”政策的二十条措施，但地方政府没能理解中央政府的意图，走回了老办法控制疫情的老路，这就让老百姓感到不满，这才导致了街头游行。

他还说，中国老百姓有表达不满和抱怨的权力（应为权利），这很正常，中国始终坚持人民至上。但这一次是外部势力抓住机会进行政治化操弄，其中有颜色革命的味道，有的中国人被外部势力收买。

当卢沙野被问到，这些中国人是被谁收买时，他说，他不能挑明，让听众自己去想象；他还指责所谓“白纸游行”也是颜色革命，因为白色也是一种颜色。他又说，近期的游行即便不是外部反华势力策动和发起的，至少是受到他们的利用。

另外，当在场记者说中国是一个受到严密监控的国家时，卢沙野又说，监控这个词不准确，这是中国在自我防卫，因为外部势力始终敌视中国。

他还表示，中国有自己的信使RNA疫苗，不需要西方的疫苗。但他自己马上承认自己接种的是美国的辉瑞疫苗。他又暗示是美国人把新冠病毒带到了中国。

位于美国的自由亚洲评论说：这篇长篇访谈内容丰富上网后在社媒上广泛流传，引起不小的争议。有多位网友指出，卢沙野是第一位承认接种辉瑞疫苗的中国官员。还有网友讽刺说，卢沙野说白纸运动是受外部势力操弄，却又说不出外部势力的名字。另有人说，这篇谈话体现出这位驻法国大使的虚骄，这正是今日党国疫灾乱像的一大原因，拿国民生命当儿戏害人无数。

加拿大华人作家盛雪12月16日对大纪元表示，卢沙野把这一场自发的运动，直接跟世界上一些国家地区进行民主化改革的颜色革命扯上关系。习近平可能也对他不满。中共才是实实在在由外部势力操控的一个团伙，它当初是受共产国际的操控，1931年11月在中国成立了中华苏维埃共和国，就是今天中华人民共和国的前身。他们自己就是受外部势力操控的暴力团伙。可是这一次的白色革命，大家都看得很清楚，不管是在中国境内还是在海外，基本上都是自发的。

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