撤了清零 “大白”等控疫大军面临衰退失业与再就业

中国/清零/新冠病毒

中国控制疫情人员曾经是庞大的领域，现在忽如潮水退去时一样陷入茫然。路透社采访北京一位疫情监控人士称，与大多数中国人一样，北京居民王女士在上周听说中国将放弃几乎所有的清零政策限制时感到高兴和宽慰。不过一天后，这位 43 岁的女士就失去了工作。

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据路透社今天报道，随着中国寻求与病毒共存，疫情控制行业面临衰退。如上所说的王女士就是北京众多操弄拭子测试员之一。

在针对经常严厉的封锁措施引发前所未有的抗议之后，中国政府本月初放宽限制，然后突然放弃了大多数控制措施，也包括在全国大部分地区进行的强制性 PCR 大规模检测。

对于那些疫情公司以及涉及隔离、疫情跟踪和移动监控产品及服务的公司来说，这种大转弯意味着命运在一夜之间发生了变化。在疫情大流行期间，这些行业已发展成为庞大大企业，并且有权力巨大的雇主，路透社说很难获得准确的统计数据。

路透社 5 月份收集的分析师估计，中国今年计划的与疫情相关的支出约为 520 亿美元，而这些行业占据了很大一部分。一些不那么保守的估计甚至认为，仅今年大规模检测的潜在成本就占中国国内生产总值的 1.5% 到 1.8%，这超过卡塔尔的国内生产总值。

路透社对招标的报道显示，过去两周，30 多个地方政府取消了与疫情控制相关的服务和产品的招标。

从 PCR 大规模检测中获得巨额利润的公司本月股价下滑。上海莱茵检验跌11%，广东凯普跌8%，迪安跌5%。

路透社说，当然，随着时间的推移，恢复更正常的经济活动应该会帮助更多人找到工作。地方政府也有望将资源转移到应对疫情蔓延上。

Natixis 亚太区首席经济学家 Alicia Garcia-Herrero 表示，中国针对老年人的新疫苗接种计划可以为下岗测试人员提供就业机会，而地方当局可能会雇用工作人员来支持留在家中的弱势或老年居民。

但据在被裁员前不到三周才找到使用棉签检测员工作的王说，再次找工作很烦人。但她似乎并没有为失去检测工作而悲痛，这个工作曾这意味着她每天要穿着封闭捂到汗湿的防护服连续走几个小时，还要与脾气暴躁的居民打交道。

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