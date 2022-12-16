新冠大爆发 北京火葬场都烧不停

中国/新冠病毒/死亡人数

中国北京的火葬场工作人员周五说，他们的火葬场被中国前所未有的新冠病例浪潮所致死火化不停淹没。中国当局警告这种疫情情况很快会蔓延到中国的农村地区。

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据法新社今天自北京报道称，北京火葬场被新冠染疫浪潮冲击。

疫情正在中国各地迅速蔓延，在实施了近三年的大部分卫生限制清零措施被取消后的一周，当局承认，现在 "不可能 "计算染疫以及死亡的数量。

据一位火葬场工作人员告诉法新社记者说，“我们每天要火化20具尸体，大部分是老人。” 这位火葬场工作人员说，最近有很多人染疫生病了。

病毒并没有放过火葬场工作人员：“火葬场让我们辛苦加班！在60名员工中，有10多人染疫，但我们没有选择，这些天的火化工作太多。”

法新社联系的两家北京殡仪馆的员工说，他们的机构现在昼夜工作，提供当天就必须火化服务，需求是大量的。

另一家火葬场说，火化排队等一个星期，等候名单排得满满的。

然而官方数据显示，自12月4日以来，没有与新冠病毒有关的死亡。官方称，自11月中旬以来，只有9人因疫情而死亡。法新社说，但从那时起，中国官方每天报告都有超过10,000例的记录。此前，在5月28日至11月19日期间，没有与新冠病毒有关的死亡报告。

法新社引述中国媒体当时的解释，当2019年12月在武汉（中心）发现首批病例时，由于国家对将死亡归因于病毒有严格的规定，许多新冠阳性患者的死亡没有被记录下来。

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