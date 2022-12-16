港区36名人大诞生 首有台籍港人当选作示范 工联会跌至只余一席

香港/政治

最新一届香港区全国人民代表大会36名代表昨(15日)早经投票产生，15名现届人大悉数成功连任，而6名现任全国政协亦成功转换「跑道」到人大，当中包括凌友诗，这是首次有台湾出生人士当选港区人大，她直言，中国国家主席习近平致力推进统一，她的当选有示范意义，期望日後帮助维护和铺垫台湾未来统一後的制度；相反，传统亲京力量的香港工会联合会(工联会)，所得议席却由高峰时期的三席减至只有一席。

广告 继续浏览后续

五年一度的港区人大选举，有1273名选举委员会成员出席，以投全票的方式，在42名候选人中选出36人。结果，香港科技大学校长朱叶玉如取得1254票，得票率98.5%，荣膺「票后」；而「票王」则是已故爱国商人丶政协副主席及人大常委霍英东之孙霍启刚，他的得票率有98%。

由明年3月起履新的36名港区人大中，现任人大和政协已占了三分之二，即新血占三分之一，当中包括以46票之差击败工联会副会长谢爱红的民主建港协进联盟(简称民建联)执委黄冰芬，夺得最后一席。而这亦令民建联这个在立法会中的第一大党，以拥有7席而成为港区人大中的最大政党，令该党主席李慧琼当选新一届人大常委的机会看高一线。

工联会占港区人大比率由高峰11%降至 2.8%

另一方面，谢爱红的落败，亦令传统亲中势力的工联会在人大之中只余一席，是香港自上世纪九十年代以来最低比例的一次。该会长期以来至少有两人出任港区人大，这在早期港区人大人数不多时，比例颇高，而在1993年至2007年的三届人大中，工联会每届更有3名代表，分别占人大总数的11%和8%，但今次只有会长吴秋北一人当选，即占人大比率不足3%。

有资深工联会成员向《星岛日报》以「工联没落」来形容只馀一名人大代表，该成员分析，原因之一是选举委员会组成改变，新增很多同乡丶社团丶中资势力，这些新势力未必支持工联会；其次是今次选举不如以往有「祝福名单」，以致传统建制中工作单一丶知名度不高者在未获力保下，较为吃亏。其他建制派则指出，工联会与立法会内的工商丶专业界别不咬弦，导致该等界别的选委不愿投工联会全票。

学者出身的港澳研究会副会长刘兆佳则表示，在爱国阵营扩大的情况下，比较传统的爱国团体未必可占特别优势，但在北京的中央政府领导和监督下，爱国阵营必须团结一致以应付内外敌对势力的干扰，即使涉及利益矛盾，亦不应影响他们以团结姿态示人。

凌友诗成首位港区人大, 图为她2019年在政协上发言 © 资料图片

台籍凌友詩：当选人大有示范意义

选举另一惹人关注的，是首次有台湾籍人士当选。港区人大过往鲜有非中国内地或香港出生者当选，历届只有印尼籍的徐四民丶菲律宾出生的黄光汉及泰国籍的陈智思等人，而父亲是中华民国海军副舰长丶在台湾眷村出生的凌友诗则是首名台籍港区人大。她最为港人熟悉的，是在2019年的两会期间，於政协全体会议上以「平凡台湾女孩」之名丶用夸张表情和高亢语调发言称：「世界上只有一个中国，全中国的唯一合法代表政府是中华人民共和国政府。我以能作为一个堂堂正正的中国人参与国家的政治体制而自豪！」其後被台湾政府以她出任政协委员违反《台湾地区与大陆地区人民关系条例》，以及发表统战言论而对她实行罚款新台币 50万元。

她成功由政协「转跑道」至人大後说，自己熟悉台湾和香港「一国两制」的实施，以相关背景成功当选，是象徵「一国两制」的示范意义，有助维护铺垫台湾未来统一後的制度，为台湾带来安定的基础，也代表着香港在国家主席习近平呼吁全球华人要组织成推进中国统一的战线上处於最重要的领导地位。她期望，日後能帮助促进和平统一或者相关的法制工作。

其他当选人还包括两名前港府官员，分别是前运输及房屋局局长陈帆和前资讯科技总监杨德斌；其余十名新人包括工商总会会长李圣泼丶中石化供应链总监林至頴丶中华海外联谊会理事孙伟勇，以及元朗区议会主席沈豪杰等。

以年龄计算，36名当选人的平均年龄为55.6岁，比过往两届平均年龄低。最年轻的当选人是现年39岁的民建联执委朱立威，而年纪最大的，是现年69岁的香港中医中药界联合总会会长李应生。

由北京到港列席选举的人大常委会秘书长杨振武在选举後表示，一国两制事业任重道远，希望人大代表有实际行动，贯彻一国两制方针，旗帜鲜明地爱国爱港，紧密团结港人，排解民生忧难，维护社会和谐稳定，充分发挥一国两制下香港的独特优势，为坚持和完善人民代表大会制度和一国两制制度体系，奉献更多智慧和力量。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅