疫情爆发下 中共中央开经济工作会议

中国/中央经济工作会议

中共15至16日在北京召开中央经济工作会议指出，2023年要坚持“稳字当头、稳中求进”；并着力扩大国内需求，要把“恢复和扩大消费”摆在优先位置，多管道增加居民收入。

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据中央社署名邱国强今天报道称，中央经济工作会议指明年稳中求进，并着力扩大内需。

针对新冠病毒疫情的冲击，该经济工作会议除强调“恢复和扩大消费”摆在优先位置外，还提到要“更好统筹疫情防控和经济社会发展”。

相较于中共当局先前强调要重视“实体经济”，并强力监管数位及网络平台企业，这项会议指出，要大力发展数位经济，同时提升常态化监管水平，并支持平台企业在“引领发展、创造就业、国际竞争”中大显身手。

针对陷入危机的房地产行业，会议提到，要满足房地产业合理融资需求，有效防范化解“优质头部房企”风险，改善资产负债状况。同时要坚决依法打击违法犯罪行为，支持刚性和改善性住房需求。

据中国官方媒体消息说，中央经济工作会议15至16日在北京举行，中共总书记习近平出席会议并发表讲话，总结今年经济工作，分析当前经济形势，并部署2023年经济工作。

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