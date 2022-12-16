白纸抗议：民众责高层像赌气撒手不管了

中国/清零

白纸运动后中国当局宣布优化防疫新10条放宽防疫管制却准备不足，导致当前中国疫情大爆发，美国之音指中国有民众深觉当局就像在赌气，索性撒手啥都不管。

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白纸运动后中国松绑防疫致乱象丛生，疫情四起，美媒引述民众批当局没准备像赌气。

中国政府于7日突然宣布放宽防疫管制，化名石乔然的上海民众说：“感觉（政府）就像跟女朋友赌气。女朋友说，你对我不好，你对我管得这么严。那我就不管你了，撒手什么都不管了。赌气一样。” 据中央社说，石乔然所说的“你不让我管”即指先前在中国各地爆发的白纸运动，诉求放弃清零与放开管控。他不反对放开，因为放开是最终的趋势，但很难相信这发夹弯不是某些官员一拍脑袋而敲定的仓促又不负责任决定。

他表示，现在绝对不是最好的时间，至少不应该在冬天流感容易爆发的期间，政府也没有做好药物储备。他说政府可以开放，但不能毫无准备。回顾北京当局宣布放宽防疫管制后，各地疫情大爆发衍生的乱象，反映中国政府决定放开的当下，并没有做好充分准备。

据该报道，不少人质疑，中国抗疫3年来，在建方舱以及核酸检测投入大量人力、物力与财力，对于将来的开放没有积极准备，包括研发更有效的疫苗，加强储备医疗资源，还有建设重症医学床位及药物供应。

更多人与石乔然抱持着同样疑虑，政府不是掌握大数据吗？抗疫3年了，他们难道不能据此估算一旦管控开放后可能出现的大爆发，可能需要的ICU病床数，以及可能出现的发烧药供应量？

政策急转之际，官媒也改变叙事并强调“每个人都是自己健康守护的第一责任人”，石乔然对此感到愤怒：“我依法纳税，我让渡部分自由，现在凭什么让我自己负责自己的健康？”

据中央社，也因“当好自己健康的第一责任人”的意识于民间日益普及，当前中国民众对于外出聚餐和实体消费态度更谨慎，首都北京市3年来首次无限制开放的商场和餐馆，上门的人数寥寥无几，比封控期间更冷清。

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