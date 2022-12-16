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美国上市公司会计监管委员会表示，有史以来首次能够对中国审计公司进行全面检查。这重置了在美国交易所上市的中国公司面临的三年退市时间表。

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据华尔街日报署名Jing Yang / Michelle Chan今天报道称，美国监管机构称已能够全面检查中国公司审计底稿。这家美国审计监管机构周四表示，最近对这些会计师事务所进行检查时，没有与中国有关部门协商，后者也未提供意见。

十多年来，中国的监管机构以国家安全担忧为由，拒绝让美国上市公司会计监管委员会PCAOB检查总部位于中国的会计师事务所或例行查阅中国公司的审计底稿。今年，在美国开始实施《外国公司问责法案》(Holding Foreign Companies Accountable Act)后，中国政府的立场有所软化。《外国公司问责法案》规定，如果审计机构连续三年不能接受检查，受审计的公司就会被强制退市。

截止今年夏天，超过160家公司被美国证券交易委员会标记为不符合这一新法，并有可能从2024年开始被摘牌。

美国上市公司会计监管委员会主席Erica Williams在一次新闻发布会上表示，这一声明不应以任何方式被误解为中国大陆和香港的公司获得了一份合格证明。她表示：“这是在承认有史以来我们首次能够进行全面和彻底的检查和调查，以根除潜在的问题，并要求公司承担责任，解决这些问题。”

美国上市公司会计监管委员会最近派遣了30名工作人员在香港进行为期九周的实地检查，比其正常检查小组的人员规模增加了一倍。Williams说，他们在香港停留的时间比通常的这类检查要长三周。该委员会检查了两家会计师事务所对八家企业的审计底稿，包括国有企业和敏感行业的公司，这两家会计事务所为内地的毕马威华振会计师事务所(KPMG Huazhen LLP)和香港的罗兵咸永道会计师事务所(PriceWaterhouseCoopers, 即普华永道)。

这些检查是在9月至11月期间进行的，此前美国和中国的监管机构在8月达成了一项具有里程碑意义的协议。PCAOB在选择检查的公司及其审计底稿方面拥有唯一的决定权，并且可以直接从所有相关人员那里获取证词。

美国上市公司会计监管委员会发现了许多潜在的漏洞。据Williams称，这些漏洞与该机构在全球进行的其他首次检查中遇到的问题一致。该审计监督机构表示，将在2023年发布检查报告。

该报道称，曾在2014年至2018年期间担任SEC国际事务办公室主任的Paul Leder说，在中国，允许非公开信息被带离中国供美国监管部门使用的情形非常少，上述检查就是这种情形之一。他说，中国当局作出让步可能是因为他们现在不想搅乱市场。

智库大西洋理事会(Atlantic Council)的高级研究员Jeremy Mark表示，过去几年对于美中两个市场之间可能出现脱钩的情况存在深深的担忧，现在可以缓口气了。Mark说，中国经济在过去一年的急剧下滑可能促使中国政府作出了让步，允许美国展开检查，以便中国公司能保留在美上市地位。他说，中方最不想看到的就是失去进入华尔街的机会。

据华尔街日报称，在8月份中美达成审计协议之前，数十家在美上市的中国公司已着手在香港进行二次上市或双重上市。短视频平台哔哩哔哩股份有限公司和百胜中国最近将各自在香港的第二上市地位转为主要上市，以确保如果其美股被摘牌，它们可以继续在另一个主要国际交易所公开交易。阿里巴巴也在做同样的工作。包括两家石油公司在内的五家大型中国国企最近分别采取行动，自愿将股票从美国退市。这五家公司都在SEC的不合规公司名单上。

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