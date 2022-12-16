胡锡进自曝确诊 说他的亲朋好友大部分阳了但挺乐观

中国/胡锡进/新冠病毒

中共环球时报前总编辑胡锡进今天宣布确诊COVID-19，症状不重。胡锡进近期不断呼吁当局放开封控，引发“清零派”围剿，他自嘲要是不阳，“不足以平民愤”，现在中招觉得很踏实。胡锡进还称，周围的亲朋好友大部分都染上了，但大家都挺乐观的。

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据中央社今天引述消息报道称，胡锡进今天在微博发文表示他阳了，早上测出来的，比两周前预测自己会在一个月之内“中招”早了很多天。

据胡锡进称，自己阳了也好，因为他是放开封控的舆论支持者之一，有人给他贴“躺平派”标签，现在北京市那么多人感染了，他要是不阳，简直是“不足以平民愤”。胡锡进称，过去一个多星期，他去过医院、急救中心、超商、快递公司等“复杂地方”采访，预感到自己很难躲过，但也抱着可以“在刀尖上跳一个漂亮平安舞”的侥幸，很注意个人防护。

但前天晚上，他采访完快递公司，回来后就觉得有不适，夜里疑似发烧，但没测。昨天下午才发现自己真的发烧了，但当时是阴性，今天早上测出来两道杠（红线），“这下踏实了”。

据该报道，胡锡进最后称，周围的亲朋好友大部分都染上了，但大家都挺乐观的。“国家决定放开封控，老胡跟着洪流往前走，无论经历什么，我都不会觉得孤独，因为我在周围看到很多很多同伴，我是他们中的一份子。做这样的一份子，我觉得很踏实。”

据路透社说，12 月 15 日，中国官方报告了 2,157 例新的有症状的新冠感染病例，而前一天为 2,000 例。路透社还称中国官方数据并不能反映疫情的全貌。

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