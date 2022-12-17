中国专家罕谈新冠死亡：如提前1年不清零中国恐死百万

中国/新冠病毒/染疫死亡人数

中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友今天表示，假设优化防疫新10条提前到今年初实施，今年全年中国会新增86.6万至103.9万人死亡。目前中国官方报告新冠疫情自武汉爆发疫情以来死亡总人数为5235 人。

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据中央社署名邱国强今天引述中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友称，若提前1年松绑清零，中国2022年恐有近百万人死亡。这是中国官方专家首度针对新冠病毒变种Omicron变种病毒疫情的可能死亡人数，作出公开评估。消息称，财经周刊今天举行年会，吴尊友在回答“新10条”为什么要等3年才推出的问题时，作上述表示。

据吴尊友表示，新10条措施推出的时间，是3年来每周报告死亡人数最低的时点，而且也是疫情3年历史上连续几周每周报告病例死亡数低于1万的时点。假设新10条提前到今年初实施，全年中国会新增86.6万至103.9万人死亡。

吴尊友指出，根据疫情3年来的变化来看，中国新冠重症、危重症比例从2020年的16.47%，下降到2021年的3.32%，到今年12月5日仅有0.18%，也就是说，重症、危重症的比例逐年下降，病死率也是在逐渐下降。

中央社说，至于防疫放开后出现医疗资源的挤兑，吴尊友声称，疫情来得太快、太凶猛，短时间内出现了大量感染者，但药品跟进方面“总体来说还是可以的”。

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