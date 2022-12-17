中国新冠疫情疯癫 民众狂抢药

中国/新冠病毒

中国松绑防疫后，染疫人数暴增，民众抢购囤积退烧药自保。除了拜托国外亲友帮忙抢药，导致港澳、澳大利亚多地缺药，就连平台网络商店开出比国外产地价格贵9倍的退烧药，也被扫光。

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据中央社今天引述消息报道称，根据陆媒第一财经17日说，最近国内退烧药出现紧缺，不少人开始寻求海外购药，一些平台上海外网店的退烧药也已售罄，有的网店开启限时限购模式；而专门从事海外代购的不少商家也对退烧药进行涨价，目前各种进口退烧药的到手价格混乱，同一种药的最高价差达9倍。

据消息，在淘宝上的万宁海外官方旗舰店，该店称自家网售成人用的必理痛与香港门店同货同源，目前该药物已经售罄。另一家淘宝上的店铺万宁医药海外旗舰店则采取每日限量供应必理痛，早上10时和下午4时开售，每个用户限购一盒。该店客服说，通常在开售后都能买到。预计从香港抵达用户手里，大概在7到15个工作日。至于儿童退烧药，该店已经无货。

中国民众纷纷拜托海外的亲友寄药回国，除了因国内退烧药短缺外，与国内平台上的海外直邮价格与国外零售价格价差高达9倍不无关系。

以京东一家海外药品店的必理痛为例，售价一盒人民币168元（约新台币740元），运费另算，价格为30元。这意味着，买一盒必理痛要花费将近200元，如果不计运费，单粒就要7元。

消息指出，在法国，同样厂家生产的必理痛，当地单粒价格约1.25元。而荷兰当地购买必理痛更便宜，平均单粒售价仅0.74元。法国另一款常用退烧药多利潘（Doliprane），在法国售价一盒约16.12元。但同款药品在京东上的售价160元，目前也显示无货，与法国当地的价差高达9倍。

中央社说，不仅中国平台上的海外直邮店坐地起价，专门从事代购生意的商家也在涨价。

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