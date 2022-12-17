中央社：杭州发烧者倍增9成阳性 缺药缺抗原试剂 官方数据早已失真

杭州

中国当前COVID-19疫情究竟有多严重？官方数据早已失真。常住人口1200万人的杭州却只有新增确诊病例43例，与当地媒体的报道相差巨大。

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中央社发现杭州当地媒体报道与官方数据无法吻合。比如钱江晚报报导，浙江医院三墩院区发烧门诊16日的就诊患者超过600人，这个数据已经超过前一天。

报道采访浙江医院感染病科主任王洪，他说：“从周一到现在，就诊人数几乎是翻倍上来。”

浙江大学医学院附属邵逸夫医院两个院区的发烧门诊日就诊量也超过千人。

这只是其中两家医院的现况，杭州有发烧门诊的医院41家，还有190家基层诊疗机构有发烧诊室。

王洪表示，一般发烧的阳性患者，会开一些退烧药，然后建议居家隔离。他认为，多数发烧患者没有必要就诊；如果家中有常备药物，可以先在家服用药物，自行观察。

但王洪也理解很多患者的心态，“知道自己阳了，肯定害怕，想到大医院来。”

报导还指出，杭州多家医院的医生都表示，发烧门诊中，90%的患者都是阳性。这也意味著，到发烧门诊就诊的风险很高。涌到医院发烧门诊的患者中，还有一些是因为发烧后，没有退烧药，前来配药的。中国掀起抢药潮以来，许多真正有需要的患者买不到药。

即使在杭州的大医院，镇痛发烧类药物也告吃紧。浙江省人民医院医务部副主任黄海军说，他们只为真正发烧的患者开具解热镇痛药，不发烧的患者，目前是不能开这类药物的。

另据报导，有杭州医生曾在朋友圈发文，表示所在医院的退烧药物被“开断货”。

许多患者透过网路医院线上问诊，要求开退烧药后，也被告知：“开不出退烧药。”

杭州医院发烧门诊患者倍增，核酸检测量也暴增。

报导指出，邵逸夫医院核酸检测点16日上午排队人龙有100多公尺长，而且还不断地增加。浙大邵逸夫医院医务科科长戴胜表示：“我们目前每天核酸检测量1万多份，日常最高检测承载量是8000份，已经超负荷了。”

浙江省人民医院也是如此。浙江省人民医院检验中心主任助理何方说：“我们每天的核酸採样量大概5000多份，受制于实验室空间范围，我们本来检测通量就不大，检验中心现在已经是超负荷运转。”

目前杭州已正式上线“杭抗原”App，市民可透过自我抗原检测（快筛）并上传结果，健康码首页将根据核酸或者抗原检测结果综合判定检测阴性的时间。

由于抗原试剂也遭民众疯抢，杭州当局统一调度下，西湖区内连锁企业陆续开始上架销售抗原试剂，目前每人限购5份。

以古墩路的一家药店为例，16日下午2时，药房门口就排起长龙，附近居民冒雨排队购买。工作人员表示，最近几天来谘询购买抗原试剂的居民很多，刚刚上架了6000份，半天就卖掉3000份。

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