北京疫死或不算死 官方数据无死亡

中国/北京/疫情

北京疫情继续延烧，但官方近期都没有公布新增死亡病例，而综合中国及香港媒体消息，2名中国资深媒体人包括前“人民日报”记者杨良化及前“中国青年报”副总编辑周志春近日皆染疫死亡，可能也都不算疫死。自12月7日中国官方公布优化防疫新10条后，迄今中国卫健委没有公布新增死亡病例，累计死亡病例维持在5235例。

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据中央社今天报道称，北京资深媒体人染疫亡，官方通报新增死病例挂零。该报道引据陆媒财新网消息，中国青年报前副总编辑周志春8日去世，享年77岁。消息引述知情人士表示，周志春近日核酸检测呈阳性，6日北京医院医护人员上门再次检测，社区7日晚通知复核阳性需隔离。当晚医用监测手表显示，他的心脏于8日1时23分骤停。

消息说，周志春身体一向不错，2011年曾发现患喉癌，在协和医院做手术后痊愈，他的辞世医生诊断为“心源性猝死”。

目前在财新网还可看到有关周志春逝世的报导，但有关杨良化感染COVID-19后死亡的报道“人民日报名记者杨良化染新冠后去世讣闻”已被下架。

据香港星岛日报今天报道，杨良化的妻子谢文梅已经发讣告，而杨的家人告诉财新网，20年前杨良化曾罹患鼻咽癌，有后遗症，水与食物常不慎入肺。北京这波疫情来势汹汹，杨良化于10日开始发高烧，抗原测试呈阳性。因抵抗力下降，肺部因细菌感染病情加重，在朝阳医院加护病房抢救2天后，于15日晚间逝世，享年74岁。

该报表示，杨良化是资深新闻从业人员，曾任人民日报高级记者、人民日报（海外版）主编、“新闻战线”总编辑。

针对这两位媒体人的身故，美国之音（VOA）今天称，这是中国政府在无预警、无准备、无计划的情况下放弃清零政策的死亡案例。

星岛日报说，另据网上流传，前“科技日报”总编辑陈泉涌在微信朋友圈发文称，北京防疫放开后不到10天，66岁的北京长城战略研究所创始人、所长王德禄死亡。前2天他上班发现“阳了”，13日下午发烧，晚上吃了退烧药后睡觉，当陪护人员发现时已经离世。

据陈泉涌称，王德禄患高血压、心血管等病，并说王德禄及周志春可能都大意了，轻信“只相当一次感冒”的说法，吃了退烧药不会出大问题，结果竟“说走就走”，猝不及防。

此前中国多家媒体13日也相继报导，前沈阳金德队球员王若吉染疫死亡，年仅37岁。

1985年出生的王若吉因染易导致基础性疾病（糖尿病）恶化身故，而中国先前通报的死亡病例，不少染疫者都是慢性病史的患者。

中央社说，近日北京的年长者染疫后并发慢性病身亡数量大增，甚至出现冰柜、焚化炉难以处理大批往生者的情况，有长者遗体因无处安放被迫暂留家中。

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