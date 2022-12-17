华日直指北京东郊殡仪馆接收尸体数量激增 表明中国新冠死亡人数不断上升

中国/清零/染疫死亡

华尔街日报今天说，最近几天，随着新冠病毒席卷中国首都，北京为新冠阳性死者指定的火葬场之一堆满了尸体，这初步表明了中国突然放松疫情管控造成的人员死亡。法新社，路透社等外媒均观察到北京殡仪馆火葬压力激增。

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华尔街日报引述在北京东郊殡仪馆的工作人员说，北京东郊殡仪馆经历了火化和其他殡葬服务要求的激增。

周五在该殡仪馆接电话的一位女士说，“自从新冠开放以来我们一直是超负荷工作，现在是24小时工作，根本接不过来。”

上述女士说，东郊殡仪馆由北京市政府经营，国家卫健委指定其处理新冠阳性的死者遗体。目前该殡仪馆收到的尸体太多，以至于在黎明前和半夜都在进行火化。她说：“没有办法，火化不过来。 ”

她估计，平时他们这边的业务量，一天也就是30-40位逝者在他们这里安排火化。这回一放开，每天都在200左右。

该报道称，自当局宣布11月19日至23日期间有四人死亡以来，中国没有再公布北京的新冠死亡人数。中国国务院新闻办公室周五晚些时候暂未回应记者发出的置评请求。

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