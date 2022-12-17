华日称清零在11月重创中国经济

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透过疲软的11月经济数据不难看出，中国领导人决定迅速取消实施了近三年的严格防疫政策时面临了越来越大的压力。中国目前已放弃动态清零政策。

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据华尔街日报署名Jason Douglas / Sha Hua报道称，动态清零政策在11月重创中国经济。一些经济学家希望这是动态清零政策对经济增长的最后一次重大拖累。中国目前已放弃了动态清零政策。

随着新冠病毒在中国人口中传播，未来几个月中国将面临动荡，不过经济学家表示，放松疫情管控意味着明年中国经济前景改善，早于预期的重新开放料将刺激消费支出并促进经济增长。

对全球经济而言，2023年中国经济增长加快的前景应会有助于抵消美国和欧洲预期中的经济衰退造成的拖累。这些地区的央行正在提高利率以遏制通胀飙升。

但经济学家表示，风险在于，随着中国进口天然气、原油和其他商品来推动国内经济增长，中国的复苏会引发新一轮通胀。这可能会迫使美联储等多家央行将加息步伐再维持一段时间，从而推迟转向更有利于增长的货币政策。

投行法国外贸银行(Natixis)驻香港的亚太区首席经济学家艾西亚(Alicia Garcia Herrero)称，中国在重新开放方面的动态对全球经济影响重大。

据该报道，周四公布的数据显示，由于封控导致消费者减少开支，中国11月社会消费品零售总额同比下降5.9%，而且在工厂艰难应对严格的防疫措施以及海外需求放缓之际，工业生产失去了动能。11月全国城镇调查失业率从10月份的5.5%上升到5.7%，建筑、机械和其他固定资产的投资则放缓。

透过这些令人沮丧的数据不难看出，中国领导人决定迅速取消实施了近三年的严格防疫政策时面临了越来越大的压力。对该政策的不满情绪之前在上海、北京等城市升腾，演变成了罕见的公开抗议。

该报道原文链接：https://cn.wsj.com/articles/%E5%8A%A8%E6%80%81%E6%B8%85%E9%9B%B6%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%9C%A811%E6%9C%88%E9%87%8D%E5%88%9B%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%BB%8F%E6%B5%8E-11671091207

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