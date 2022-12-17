“日经”称马云避祸日本 显中国重返毛时代

中国/马云

阿里巴巴集团的创始人马云暂居日本、保持低调。日经新闻评论指，中国国家主席习近平以共同富裕的名义收紧对科技巨头和富人的管束，马云失去在中国的地位，不仅代表中国社会主义市场经济的结束，中国正回到毛泽东时代的计划经济。

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据自由时报引述消息报道称，据一位最近在东京见过马云的商人说：“马云看起来有点累。”自从马云2年前以大胆的评论招致共产党的愤怒以来，马云就再也没有出现在大众的面前。他是在2020年秋季在上海举行的一次金融会议上，直言不讳的抨击中国监管机构。

马云在中国的崛起​​主要归功于江泽民将马云这样的民营企业家准许加入共党。江泽民在2002年秋天召开的共产党第16次全国代表大会上，将他的三个代表思想写入党章。

江泽民受到被称为新自由主义者的中国经济学家鼓励。江泽民的三个代表思想让私营企业家加入共产党，将中国式新自由主义提升到一个新阶段。但随着贫富差距的扩大，新自由主义现在在全球面临阻力。日益扩大的贫富差距催生民粹主义。中国则急转直下拒绝新自由主义，习近平向国有企业授予重大权力，加强共党对经济各个领域的控制。

据该报道称，日本经济研究中心14日发布的估计中预测，中国的名义国内生产总值在未来几十年内不会超过美国。这家总部位于东京的研究机构还列举中国官方阻碍创新的严格法规的影响。

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