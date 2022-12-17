疫情下路透聚焦北京殡仪馆

中国/疫情

周六今天，拥有 2200 万人口的中国首都北京的殡仪馆正在勉为其难地跟上殡仪和火化服务的要求，各家殡仪馆的工人和运接死者的司机很多人被测出新型冠状病毒检测呈阳性而在生病。路透社说，目前尚不清楚火葬需求增加的困难是否是由于染疫死亡人数增加所致。

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路透社今天报道称，在受新冠病毒袭击的北京，也有生病阳了的员工的殡仪馆，难以“与时俱进”。尽管宣布说 Omicron 菌株感染致病性力已经减弱，以及对习近平倡导的清零政策的前所未有的公众抗议之后，中国在一个多星期前突然决定改变了疫情管理政策。摆脱了无休止的测试、封锁和严格的旅行限制，中国正在重新适应一个在很大程度上重新开放以与新冠病毒共存的世界。

随着中国各地城市为第一波感染做准备，中国已告知14 亿人在家自己护理他们的轻度症状，除非症状变得严重。但在北京，自 12 月 7 日政策发生变化以来尚未报告任何染疫死亡病例，可是殡仪馆患病呈阳的员工已经影响了大约 12 个殡仪馆的火化服务。

路透社说，目前尚不清楚要求火葬需求增加的困难是否是由于与染疫死亡人数增加所致。

一位工作人员说，在怀柔殡仪馆，一具尸体要等三天才能火化。

中国卫生部门最后一次报告新冠死亡病例是在 12 月 3 日。中国首都最后一次报告死亡病例是在 11 月 23 日。

然而，受人尊敬的中国新闻媒体财新网周五报道称，两名资深官方媒体记者在北京感染 COVID-19 后死亡，这是自中国取消大部分零新冠政策以来已知的首例死亡病例。周六，财新网报道了四川一名 23 岁的医学生于 12 月 14 日死于新冠。

尽管如此，国家卫生委员会周六今天报告其官方新冠死亡人数为 5,235 人，与此前没有变化。

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