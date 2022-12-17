美国IHME预估确认 中国新冠感染将导致一百多万人死亡

中国/新冠病毒

中国政府在毫无防备的前提下全面取消清零政策，导致中国感染者人数急剧攀升，最新评估显示，下个月的感染高峰可能导致一百万人死亡。最新评估显示，中国新冠感染或将导致一百万死亡，上海教育局恢复学生网课，北京火葬场严重超负荷运转。

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根据位于西雅图的美国健康指标与评估研究所（Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME）的最新预测，中国突然取消对新冠病毒疫情的严格限制可能导致病例激增，到2023年，将有超过100万人死亡。

根据该组织的预测，中国的病例将在4月1日左右达到峰值，届时大约三分之一的中国人口将被感染。高峰期死亡人数将达到32.2万人。

自取消新冠病毒防疫限制以来，中国国家卫生部门没有报告任何官方新冠肺炎的死亡病例。官方上一次报告的死亡病例是在12月3日。

中国官方公布的全国疫情总死亡人数依然为5,235人。

美国健康指标与评估研究所负责人表示，中国的‘清零’政策可能有效地阻止了病毒的早期变种，但奥秘克戎变种的高传播性使这种政策不可能持续下去。

据介绍，该评估预测使用的是中国政府提供的疫苗接种率信息，以及各省在感染率上升时将如何应对的假设。评估使用了大量来自香港的数据，因为中国大陆很少发表疫情死亡通报，研究院还表示计划在香港进行一次调查，以便更好地确定新冠死亡率。

不过，该评估的感染与死亡人数远远低于其他评估，此前有专家预计，中国约60%的人口最终将被感染，预计在明年1月达到高峰，老年人和有基础疾病的人等弱势人群将受到最严重的冲击。

美国健康指标与评估研究所的评估低于此前《自然医学》杂志上发表的另一项研究预测，这项由来自复旦大学、华山医院、美国国立卫生研究院和印第安纳大学的研究人员5月10日共同发表于《自然医学》（Nature Medicine）杂志上的模型研究显示，在“完全躺平”的最糟糕的情况下，六个月下来，奥密克戎毒株在中国的传播预计会导致近160万人死亡，将有上亿人受感染。

模型研究显示，疫情峰值时，预计将会有157万呼吸道疾病患者需要占用床位，这一数字少于中国呼吸道疾病床位的总数（310万）。然而，疫情峰值期间所需要的100万张重症监护室床位，则远远超出了中国现存重症监护室床位数（6.4万张），据估计，床位短缺的困境要持续44天才能缓解。

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