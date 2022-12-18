世界杯冠军球衣：义乌商家押宝准但被阿根廷斥非法

世界杯

世界杯冠军战18日晚登场，由法国与阿根廷争冠。制作大量世界杯周边商品的中国义乌也“共襄盛举”，押宝阿根廷夺冠，赶制冠军球衣。此举显示义乌商家对足球能掐会算和商业头脑，但引发阿根廷国家队反弹，发布公告批评违法侵权。

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中央社报道：2022年世界杯足球决赛由法国迎战阿根廷，远在千里之外，中国小商品之都义乌的厂商也没显着，据香港经济日报、星岛日报报导，近日义乌的服饰厂商押宝阿根廷夺冠开始生产阿根廷“三星”（意指1978、1986、2022三度夺冠）冠军球衣的消息在网路上传开，有业者表示已经接到数千件的订单，并已经预付订金。

这个消息令不少中国球迷关注，认为义乌的厂商提前押宝，想要藉此再发一笔足球财；另有球迷表示若没有官方授权而制作这类的球衣，可能有违法之虞。

这件事传到了阿根廷国家队耳中后，球队方面随即做出反应，在官方微博发布公告指出“相关产品均为违法侵权产品”。

公告并称，阿根廷国家队未来产品规划请关注官方帐号，针对违法侵权行为，国家队法务团队将进行维权工作，维护中国数千万阿根廷球迷的权益。

文中也不忘向中国的阿根廷球迷喊话，称中国是许多阿根廷球员的第二故乡，“中国球迷是我们深深爱护的群体。决赛来临，希望大家把阿根廷作为你们支持的球队，一起为梅西以及我们的蓝白战士加油！”

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