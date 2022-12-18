中国新冠“阳”啸 老人院首当其冲？

中国/新冠病毒/养老院

中国的养老院正在进行一场激烈的战斗，争分夺秒保护机构中老年居民免受清零政策放宽后席卷全国的新冠感染浪潮的冲击。

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据法新社报道称，中国的养老院称对新冠浪潮保持高度警惕。各机构正在紧急切断与外界的联系，让养老院工作人员在院内食宿睡觉，同时抓紧采购药物。

中国当局警告说，病例的数量可能会迅速上升，工业部官员周健周三说，中国正在 "尽一切努力增加基本药物的生产"。

专家们担心，随着中国继续重新开放，中国没有能力应对这一感染浪潮，数以百万计的脆弱老人还没有收到应有的疫苗剂量。

北京一家私营机构的负责人说，现在退休的人只能靠自己自救，他要求匿名，并说他所在地养老院"完全被封锁"。当局只允许食品和货物进入。不允许任何人进入或离开该养老院。据他说，他所在的养老院"以高价 "订购了医疗用品，但一周后仍未到货，而此时该市的物流网络正因送货人员中的阳性病例剧增而受到影响。

法新社说，老人院管理者说，不可能无限期地将病毒拒之门外。快递员和送货员几乎都“阳”了。一位负责人称，"即使你对所有的外包装进行消毒或扔掉，你总归不能对所有送达的食物喷洒消毒剂吧。"

由于地方政府的指令，许多中国的老年人设施已经被封锁了数个星期，例如北京的悦城养老院，上星期说该养老院已经被封了近60天。

在上海，祥福公司本星期解释说，养老院将继续进行 "闭门管理"，强迫所有员工在养老院里睡觉，并每天都对他们进行测试。据该养老院报告，在社会正在优化预防和控制政策的时候，我们的疗养院尤其必须保持高度警惕。

在上星期中国取消清零限制后的几天里，传染病病房的入院人数在上升，尽管世界卫生组织说病毒已经在中国广泛传播，"因为清零控制措施本身并没有阻止新冠病毒蔓延。

但自从突然放弃 "清零"后，首都的殡仪馆向法新社报告，他们的业务量在增加。

中国卫生当局在过去一周里没有报告任何死于新冠病例，但承认官方数字不再报告全国范围内感染的完整情况，因为测试已被取消。

法新社引述一位要求匿名的北京医院护士，"我们这里已经有数百名病人，其中有一些来自老人院的8旬多的老年人"，但他们似乎很少有严重的病例。

这位最近染上新冠的护士仅在得病三天后就回到了工作岗位，他说他的一半以上的同事在最近几天都被感染了。他说："我们只能强迫自己工作，以维持医院的运作。"那些没有发烧和只有轻微症状的人都要回医院上班。"

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