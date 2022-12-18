中国鄱阳湖要建大坝 环保人士与候鸟群“合提”抗议？

中国/鄱阳湖/建坝

对中国前所未有的干旱感到震惊后，中国当局决定重启在中国最大淡水湖鄱阳湖上的一个有争议的大坝建设项目。但是，环保人士警告，在有50多万只候鸟的冬季停留地鄱阳湖上建坝，可能会影响脆弱的生态系统和湖水所支持的濒危物种。

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据法新社今天报道，中国有争议的大坝项目威胁到候鸟保护区。而且中国目前正在蒙特利尔主持联合国生物多样性保护峰会，该会议被称为拯救物种及其栖息地免遭人类活动不可逆转的破坏的 "最后与真正的机会"。

鄱阳大坝的案例说明了中国的环保人士所面临的困难，该大坝在鄱阳湖面积减少了三分之二以上后正在缓慢恢复。环境活动家音译为张大千说，如果继续造坝，在鄱阳湖上拟建的3000米长的大坝将切断鄱阳湖与长江的联系，使鄱阳成为一个死湖。

据法新社，在过去的70年里，尽管环保人士强烈反对，中国在长江流域建造了5万多座大坝，包括三峡大坝。

据中国环境部称，在同一时期，长江本身的湿地至少有70%已经消失。

鄱阳湖建坝项目最初于2016年提出，在遭到环保人士的投诉后被暂停。但是，随着该地区因气候变化而导致的更加频繁和极端的干旱，情况发生了变化。2022年的干旱是70年来最极端的一次，湖区比平时提前三个月进入旱季。

鄱阳湖为江西省的480万居民提供水源。对于当地政府来说，这些建坝的基础设施建设将节约用水，灌溉更多的农田，并改善航运。

5月公布的建坝环境影响评估报告只给专家两周时间来审查1200页的文件并提出申诉。

据法新社说，鄱阳湖的泥滩是每年秋季数十万只逃离北方寒冷地区的鸟类的主要冬季觅食地。其中包括极度濒危的西伯利亚鹤，它们的数量已减少到约4000只。

11月初，法新社在永修县发现数百只鸟聚集在破裂的湖床上的小水潭周围。

据当地员工陈先生看着满是空贻贝壳和鱼骨架的干燥地带感叹说，“候鸟会不断来到鄱阳，因为这里是它们通常的冬季避难所。但现在却没有鱼或虾来喂食它们了。” 他说：许多鸟儿涌向附近的田地，农民被要求留下一些未收割的稻谷给鸟儿。

当局让人从附近的水库抽水，形成小水坑供鸟类饮用。

在附近的竹篙山，是一个受欢迎的观鸟地点，从10月到12月初，约有90,000只候鸟被发现，而2021年同一时期也约有62,000只鸟。

地方当局和中国环境部都没有回答法新社关于建坝项目状况的问题，特别是建坝的可能时间表。

法新社引述新加坡国立大学的地理学教授陆锡说，如果大坝上马，将破坏长江的自然退潮和流动，威胁到鸟类觅食的前滨。

大坝还可能损害另一个以湖水为家的极度濒危物种：长江港湾鼠海豚，现在只有1000多头。

据总部设在北京的非政府组织 "自然之友 "在一份声明中说："如果没有彻底的科学证据和消除环境风险，建坝项目就不应该进行。"该组织呼吁进行彻底评估，以确定对江豚迁徙的潜在影响。

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