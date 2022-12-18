清零退场 核酸盛世也完结了

中国/新冠病毒/核酸盛世

中国放宽防疫政策，从清零转向与病毒共存，核酸盛世终退场，据估计核检行业藉疫情获惊人暴利，中国光今年与防疫相关的预算高达约520亿美元，相关行业发了大财。

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据路透社消息，在遭遇全国性的抗议之后，中国政府突然放弃了大部分防疫控制措施，包括在全国大部分地区进行的强制性大规模核酸检测。这一急转弯意味着核酸生产和检测公司以及移动监测等周边行业的命运一夜之间发生了改变。

尽管很难得到精确的统计数据，但是核酸行业无疑已在疫情期间发展壮大，坐收渔利。根据估计，中国今年与防疫相关的预算约为520亿美元，大多数被这些行业拿走了。

另有预估认为费用更为惊人，因为中国今年各大城市执行每隔一、两天就需要进行一次的大规模核酸检测，这些花费恐占中国国内生产总值（GDP）的1.5%至1.8%。而据中国国家统计局，中国2021年的国内生产毛额（GDP）为人民币114兆3670亿元，1.5%为人民币1兆7000亿元。

据中央社引述消息报道称，至于全员检测期间，为数众多穿着白色防护服的核酸检测工作人员也因核酸盛世终结失业。

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