港媒罕揭中国疫情飙升疫死增多 仅“北京染疫在家身亡就有2700多”

中国/新冠病毒/染疫死亡

中国政府急转弯放宽防疫后疫情飙升，染疫人数激增，从抢药抢疫苗医疗挤兑不幸演变成丧葬挤兑，北京殡仪馆24小时不停转焚烧，网友批评盲目开放造成悲剧。香港明报透过调查当前疫情重灾区北京的多间医院、殡仪馆及相关丧葬产业链，发现近期已出现涉染疫死亡个案急增所引发的丧葬服务爆表情况。

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据中央社今天引述消息报道港媒揭北京染疫病逝数急增，指网友批盲目开放造成悲剧。

中国防疫急转弯大幅放宽后，大批民众因专家表示可能有9成人会感染，造成民众抢购囤积退烧药自保，海外亲友也帮忙抢药，导致港澳、澳大利亚多地缺药，就连平台网络商店开出比国外产地价格贵9倍的退烧药，也被扫光。

另澳门部分医院接待中国游客自费接种国外疫苗，越来越多对中国国产疫苗没信心的民众，开始询问如何赴澳门抢打。陆媒财新网报导，12月以来，赴澳门接种BNT新冠疫苗（陆港澳称“复必泰”）游客大增，工作人员表示，“目前基本处于都是满负荷运作状态。”

但抢药抢疫苗外，中国疫情从医疗挤兑不幸走向丧葬挤兑，华尔街日报17日称，随着新冠疫情席卷中国首都，北京东郊殡仪馆的火化和其他殡葬服务要求激增。周五东郊殡仪馆接电话的一位女士说，“自从新冠开放以来我们一直是超负荷工作，现在是24小时工作，根本接不过来。”

中央社引述香港明报今天进一步报告，透过调查当前疫情重灾区北京的多间医院、殡仪馆及相关丧葬产业链，发现近期已出现涉染疫死亡个案急增所引发的丧葬服务爆表情况。北京业内人士向明报透露，目前医院停尸间爆满，“一个格塞进两具遗体”，有太平间地面堆放著30具尸体；部分殡仪馆购入冷藏货柜，一柜储藏20至30具遗体；更指仅昨（17日）单日，北京染疫在家身亡“就有2700多人”，丧葬服务费坐地翻倍。

报道称，相关人士向明报表示，目前各殡仪馆24小时不停转焚烧，如市内较大型的八宝山、东郊等殡仪馆，日均能火化300余人，但目前仍积压有2000多具遗体，“一个礼拜都烧不完”。该人士称，由于大量未冻遗体出现变质，上述两馆之前已紧急购入冷藏货柜集中储藏。

中央社说，中国网友纷纷在社群媒体留言指中央急转弯放开防疫后感到人如蝼蚁命、如草芥，现在“真的有很多老人因新冠去世，到殡仪馆被告知排不上”，更有网友批评“这是盲目开放造成的悲剧”。

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