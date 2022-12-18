胡锦涛儿子传升官 官方急澄清

中国/胡锦涛/胡海峰

中共前总书记胡锦涛在20大被带离场，其子胡海峰仕途引发关注，网传他升任郑州市委书记，但随即遭郑州官媒否认，且公安部门立即介入调查散布讯息者，一些自媒体人士旋即被“陆续投案”。

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据中央社今天引述消息报道称，郑州官媒否认胡锦涛之子升官，转载消息的媒体被投案。

消息说，12月17日，直属郑州市委的郑州报业集团旗下所属的正观新闻报导称，从郑州网信公安部门获悉，大鲁网发布郑州不实人事变动信息，经网友举报后“被责令删除”。并称大鲁网不属于官媒，是自媒体，网络不是法外之地，请大家不造谣、不传谣。

山东大鲁网17日发出消息说，日前中共中央批准，胡海峰任河南省委常委、委员，任郑州市委书记。

另“郑东身边事儿”、“郑州身边事”、“非常郑州”、“都市home”等一些自媒体跟进转发后，也同样被“被责令删除”，在网信公安部门火速立案调查后，相关自媒体负责人“陆续投案”。

胡锦涛今年10月在20大闭幕会议疑似非自愿被搀扶离场，当时胡海峰应该就坐在台下目睹整个过程，境外社群热议胡海峰的仕途不妙。

中央社说，胡锦涛2012年退休交棒给习近平后，2013年5月，胡海峰转入政界发展，从浙江嘉兴市委副书记干起；3年后任嘉兴市长，成为浙江最年轻的地级市市长，原本是仕途被看好的“红二代”。不过胡海峰2018年6月升任浙江省丽水市委书记后，迄今已在原地打转了4年多，期间多次传出调升副省级与进入20大候补中央委员名单，但都告落空，仕途已落后给许多70后”副部级官员。

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