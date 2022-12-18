路透：中国各大城市称疫情严重

中国/新冠病毒

随着更广泛的疫情传播迫在眉睫，中国一线城市与新一波新冠病毒激增作斗争。

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周日，中国各主要城市的街道都出奇地安静，因为人们待在家里以保护自己免受从北到南的袭击各大城市的新冠疫情病例激增。

据中国首席流行病学家吴尊友称，中国目前正处于今年冬天预计出现的三波新冠病例中的第一波。如果人们遵循下个月农历新年假期乘坐公共交通返回家乡的典型出行方式，全国各地的病例可能会成倍增加。

据路透社说，自 12 月 7 日以来，中国也尚未正式报告任何新冠死亡病例，当时中国在公众对清零限制出现前所未有的抗议后突然终止了对清零政策至关重要的大部分限制。清零得到习近平的支持。

作为放松清零遏制措施的一部分，对该病毒的大规模检测已经结束，这让人怀疑官方报告的病例数是否能反映疫情的全部规模。12 月 17 日，中国报告了约 2,097 例新的有症状的新冠感染病例。

在北京，高度可传播的 Omicron 变种的传播已经影响了从餐饮到包裹递送的服务。这座拥有 2200 万人口的城市的殡仪馆和火葬场也在努力满足需求。

社交媒体帖子还显示，中国西北部城市西安的地铁空无一人。

在成都，街道上也空无一人。

在上海，当局表示学校应该从周一开始将大部分课程转移到网上，而在附近的杭州，大多数学校的年级被鼓励提前完成冬季学期。

教育局表示，在广州，已经上过网课的学生和学龄前儿童不应该为返校做准备。

据官方媒体报道，中国疾病预防控制中心首席流行病学家吴周六在北京的一次会议上说，目前的疫情将在今年冬天达到顶峰，并分三波持续约三个月。

一家总部位于美国的研究机构本周表示，该国可能会出现病例激增，到 2023 年中国可能会有超过 100 万人死于新冠疫情。

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