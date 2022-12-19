字节跳动疑在台设抖音分公司 台湾展开涉“非法运营”调查

台湾/中国/抖音

抖音母公司中国字节跳动周一（12月19号）否认在台湾设立了一个子公司，此前台湾当局称他们正在调查该应用程序在台涉嫌进行 "非法运营"。

广告 继续浏览后续

据报道，台湾陆委会在12月初就呼吁对抖音（海外版称TikTok）所带来的安全问题进行协调调查。陆委会说，一家当地公司显然代表抖音的中国母公司字节跳动在台湾从事商业活动，且已经将此被称为"非法经营 "的案件也被移交给检察官进行调查，但没有提供进一步细节。

台湾法律禁止中国网络平台和社交网络在台湾进行商业运作，但并不禁止台湾人访问这些平台。

台湾《自由时报》周一报道，被调查的“子公司”是一家成立于2018年的“昇洋国际生技有限公司“，在11月核准变更登记更名为“字节跳动台湾股份有限公司”。报道称，这家公司求才广告的企业简介显示，公司通过直播平台开发网红的粉丝价值，并与字节跳动旗下抖音、TikTok（抖音海外版）等社交平台达成“战略合作”。

法新社联系了字节跳动，该公司否认在台湾有业务，一位发言人说 "没有在台湾建立任何法律实体"。针对最近有报道称字节跳动在台湾建立一个子公司，这位发言称这是不正确的消息。

法新社指出，长期以来，台湾一直声称自己是中国大规模虚假信息和间谍活动的受害者。在周日晚上的声明中，陆委会表示抖音构成了安全风险。指出 "近年来，中国利用抖音TikTok和其他短视频开展认知行动，渗透到其他国家。同时 "中国政府收集用户个人信息的风险也很大"。

Tiktok经常因为与中国的联系而受到批评，但该公司否认受制于中国当局。

报道称，台湾《两岸人民关系条例》规定，大陆网络社交平台服务业不得在台湾经营相关业务。若该分公司确实与抖音有关且未经申请许可，可能涉及违反《两岸人民关系条例》，若属实，可处行为人3年以下有期徒刑、拘役或科或并科1500万元新台币以下罚金。

《自由时报》引述知情官员说，若没有北京授权允许，上述公司不可能会使用抖音母公司的名称，并称该公司于地方政府完成工商登记，是否涉及大陆资本在台湾违法营业，都将是追查重点。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅